A chave do concurso 002/2023 do Euromilhões desta sexta-feira, 6 de Janeiro, é constituída pelos números 16, 31, 35, 44 e 45 e pelas estrelas 4 e 12.

Neste sorteio está em jogo um primeiro prémio de 40 milhões de euros.

M1LHÃO

O código do sorteio nº 001/2023 do M1lhão é o ZGR 19793. Em jogo está um prémio no valor de um milhão de euros, sorteado entre os apostadores de Portugal.