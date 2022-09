O MPT apresentou hoje duas propostas na Assembleia Municipal do Funchal: transportes públicos gratuitos para sub23 pagos com o dinheiro poupado na substituição da iluminação pública por outra de menor consumo energético, e criação de apoios às pequenas cirurgias pagos com o dinheiro da derrama.

Segundo o MPT, "ambas as propostas foram rejeitadas sem justificação pela coligação 'Funchal Sempre à Frente'".

Diz ainda que "a população tem que perceber que a coligação PSD/CDS não zela pelos interesses dos cidadãos comuns, antes pelo contrário, zela pela manutenção do seu poder, zela pelos interesses dos grandes empresários e zela pelos interesses da Empresa de Electricidade da Madeira".