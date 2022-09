Centro de Química da Madeira é de "excelência"

O secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, destacou o trabalho desenvolvido pelo Centro de Química da Madeira.

Durante o 9.º Encontro anual do Centro de Química da Madeira, no auditório da reitoria da Universidade da Madeira, o secretário regional, no seu discurso, destacou diversos pontos.

Numa primeira instância referiu o investimento realizado pelo Governo Regional (GR) nas áreas da investigação e da ciência.

O Governo Regional tem sistematicamente, ano após ano, vindo a reforçar aquilo que são os apoios financeiros para a ciência e investigação, de forma a que os nossos centros de investigação possam desenvolver não só os seus projectos, mas acima de tudo dar também resposta à criação de desafios". Jorge Carvalho.

Reconheceu ainda o trabalho desenvolvido pelo centro.

É importante que a comunidade, no seu geral, possa ter conhecimento daquilo que efectivamente se faz no Centro de Química da Madeira. (...) Este apresentar publicamente daquilo que de relevante faz o centro, a qualidade que o centro possui, a qualidade dos seus investigadores, dos seus trabalhos, vai valorizar o centro na comunidade e na sociedade." Jorge Carvalho.

A concluir refere que este centro é reconhecido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia como sendo de "excelência".