Radioamadores ligam Selvagem Grande a mais de 100 países

No âmbito das comemorações de 50 anos da Reserva Natural das Ilhas Selvagens, cinco radioamadores portugueses- CT1BOL, CT1DSV, CT1ENV, CT3KN e CT3MD - instalaram uma estação de rádio na Selvagem Grande, estabelecendo ligação com 102 países.

Através do indicativo de chamada CR3SI, entre 23 a 26 de Setembro, foram realizados cerca de 5.300 contactos com praticamente todos os países da Europa e América Latina, assim como locais distantes como a Malásia, Filipinas, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Nova Zelândia e uma base científica na Antártida.

Os contactos foram todos confirmados através do envio de um postal que regista a data, hora, frequência e outros dados técnicos relativos à comunicação estabelecida.

A iniciativa teve a autorização e apoio do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), da Direcção Regional do Ordenamento do Território da Madeira, da Marinha Portuguesa e da ANACOM.