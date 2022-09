Binter vai ter concessão prorrogada

O Governo da República, em articulação com o Governo Regional da Madeira, já está a conversar com a Binter Canarias para que seja feita a prorrogação do contrato de concessão da linha aérea Porto Santo - Madeira, evitando assim um vazio de reservas em Novembro, facto que, neste momento, já é uma realidade.

A prorrogação da concessão vai ser pelo tempo necessário até que o concurso esteja concluído, garantindo-se assim que rapidamente seja reposta a normalidade, evitando que as viagens deixem de ser efectuadas. Como referido,, neste momento já não é possível efectuar reservas a partir de 24 de Outubro.

'Print' de uma tentativa de reserva efectuada esta sexta-feira no site da Binter. Foto DR

De acordo com o que foi possível apurar, o tempo necessário de prorrogação será o necessário para concluir o concurso, mas o Governo da República está a criar as condições para que tudo seja resolvido.

O certo é que, confirmando a indicação já dada na notícia desta manhã, há neste momento uma articulação entre o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, e o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, de modo a salvaguarda o interesse do Porto Santo.

O deputado socialista Carlos Pereira confirmou estas informações, tendo este frisado que o seu papel no processo tem sido o de "facilitador do diálogo e ajudar a garantir que tudo se faz para que a Região não seja prejudicada".

"Não atrapalho ninguém nem me substituo a ninguém, faço o papel que considero que deve ser feito", garante ao DIÁRIO, salientando que, dada a proximidade que tem procura "sugerir e apoiar junto do Governo da República todas as iniciativas que resolvam problemas para a Madeira. Neste caso o diálogo que está a ser efectuado entre governos é salutar e positivo", elogia.

A notícia de que a Binter teria fechado reservas para o Porto Santo foi divulgada hoje pelo JM.