Autoridades moçambicanas retêm 18 imigrantes ilegais no centro do país

A polícia moçambicana reteve 18 imigrantes ilegais e deteve três pessoas por facilitarem o processo na província de Tete, no centro do país, anunciaram hoje as autoridades.

Os imigrantes, dos quais 10 malauianos e oito nigerianos, não apresentavam documentos, disse à comunicação social Amélia Direito, porta-voz do Serviço Nacional de Migração (Senami) em Tete.

"Os imigrantes de nacionalidade malauiana pretendiam chegar à África do Sul", país que faz fronteira com Moçambique, enquanto os nigerianos "pretendiam permanecer" em Moçambique, detalhou.

Segundo Amélia Direito, três homens, dos quais um moçambicano e dois malauianos, foram detidos por facilitar a entrada do grupo ilegalmente.

"Todos estão detidos para responsabilização pelo crime de auxílio à imigração ilegal", frisou.

Num outro processo, as autoridades moçambicanas anunciaram ainda a detenção de seis comerciantes congoleses, na província de Maputo, por permanência ilegal no país.

Moçambique é ponto de trânsito de milhares de migrantes que anualmente atravessam as fronteiras, alguns para tentarem chegar à África do Sul, uma das maiores economias do continente africano.