Registadas mais de mil denúncias diárias de propaganda eleitoral ilegal no Brasil

Mais de mil denúncias de propaganda eleitoral ilegal foram registadas diariamente na última semana no Brasil, no aplicativo para o efeito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando faltam apenas cinco dias paras as eleições gerais no país.

"No período entre 19 a 25 de setembro, foram 1.025 denúncias/dia, contra 837 denúncias/dia registadas na semana anterior (12 a 18 de setembro)", indicou em comunicado o TSE.

"Desde o dia 16 de agosto, o aplicativo Pardal recebeu 24.257 denúncias. Entre as denúncias conta-se compra de votos, uso da máquina pública; crimes eleitorais e propagandas irregulares, detalhou o TSE, acrescentando que a apuração destas denúncias compete ao Ministério Público Eleitoral.

O TSE indicou ainda que a maior parte das denúncias envolve as campanhas "para deputado federal (8.313) e estadual (8.267). Em seguida estão as de presidente (2.447), governador (1.849) e deputado distrital (820)".

O Brasil elegerá o próximo Presidente em 02 de outubro, numa consulta em que também serão escolhidos os governadores dos 27 estados do país, membros das câmaras legislativas estaduais, e membros da câmara alta e da câmara baixa do parlamento.

Segundo o Supremo Tribunal Eleitoral, o Brasil terá 156,4 milhões de pessoas elegíveis para votar nas eleições gerais de outubro, um recorde no país e que representa um aumento de 6,21% em relação ao número de 2018.