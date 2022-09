Iniciativa Liberal Madeira diz que "o Norte não pode ser esquecido"

De acordo com a Iniciativa Liberal Madeira, "o Norte não pode ser esquecido", pois acredita que "tem potencialidades".

"O nosso Norte tem de ser apresentado como um lugar privilegiado que funde natureza e tecnologia. Um local onde a vida moderna se combina com a vida rural, proporcionando uma maior harmonia entre a vida profissional e a vida privada", diz através de uma nota de imprensa.

O maior interesse não é que as pessoas vão até ao Norte. O importante é criar condições para que se instalem, para que se fixem". Iniciativa Liberal Madeira

E aponta factores potenciadores de fixação da população e de incremento da economia local, como a criação da Agência Regional de Desenvolvimento do Norte da Madeira (ARDENOR) que reúna peritos de diferentes áreas; orçamentar uma verba anual para a ARDENOR implementar as medidas descritas, tendo em atenção a possibilidade real de activar apoios de fundos europeus; descentralização da programação cultural regional por delegação organizacional às associações culturais do Norte, e apoio efectivo aos eventos culturais dinamizadores da economia local; criar Centros de Acolhimento de Empresas onde estas se instalem durante algum tempo sem despesas (renda, net, apoio jurídico, comercial e técnico) durante, pelo menos, um ano, entre outros.