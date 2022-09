Cerca de 1,5 milhões para conservação e reabilitação da vegetação junto às estradas

O Governo Regional vai assinar, na próxima semana, um contrato de prestação de serviços, no valor de 1,5 milhões de euros, com vista a "garantir a conservação e reabilitação das valetas das estradas, da vegetação que ocupa o espaço da rede viária e que garante, também, os trabalhos de jardinagem" à volta das estradas regionais, referiu esta tarde o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.

O governante falava no decorrer da visita às obras de requalificação na Estrada Regional 103, entre o Terreiro da Luta e o Poiso, onde foi acompanhado pelo vereador com o pelouro da Mobilidade e Trânsito da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira.

Pedro Fino explicou que este contrato de prestação de serviços "é plurianual, durante três anos, que vai garantir a preservação desta beleza ímpar que são estas estradas regionais antigas".

Em paralelo, decorre neste momento um concurso para reforçar o quadro de cantoneiros nas estradas regionais, num total de 17 vagas, que se juntam aos 27 admitidos no ano passado. A este concurso concorreram 140 candidatos.