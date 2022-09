MPT-Madeira diz que "está fora do âmbito de competências da CMF investir em jogos de computador"

O MPT-Madeira emitiu um comunicado, esta quinta-feira, para abordar o facto de a Câmara Municipal do Funchal pretender dar 5 milhões de euros do PRR ao projecto 'Egames Lab', para além de ceder parte do espaço reabilitado do antigo matadouro do Funchal.

“Este montante será utilizado na aquisição de equipamentos para o Centro Cultural e de Investigação do Funchal, seja o auditório, seja as restantes salas alocadas ao projecto, bem como, contratação de administrativos da CMF para o espaço, imputação parcial do salário do Director Criativo e a 100% do Chefe de departamento e responsável. lrá também ser utilizado na contratação da equipa de investigação do projecto associada à Câmara (bolseiros) e demais despesas com viagens divulgação científica dos resultados projecto”, cita o MPT-Madeira a propósito do projecto.

O MPT-M diz que a principal questão é que a cedência do espaço público com contrapartidas que, na opinião do partido, mesmo pelas regras do PRR, "é um contrato de concessão, pelo que deveria ter havido um concurso público ao abrigo do Código dos Contratos Públicos. Outras empresas poderiam oferecer melhores condições".

Esta edilidade vai financiar boa parte do projecto embora ainda não se saiba que tipo de jogo é que o 'Egames Lab' vai produzir (de estratégia, RPG, ou app...) ou que conceito/história vai aplicar. Este partido estranha que os benefícios para a edilidade não estão contabilizados em euros, pois é que é possível equipar salas tanto com produtos bons e duráveis como com produtos rascas. Em face do exposto, os benefícios para a CMF são incertos. MPT-M

O MPT-M diz também estranhar que "boa parte das empresas que fazem parte do consórcio tenham capital social de milhares de euros e se comprometem a executar serviços no valor de milhões de euros (boa parte deles financiados)".

“O projecto permitirá que jovens altamente qualificados permaneçam e desenvolvam o seu trabalho na Região, criando-se 26 postos de trabalho de investigação (bolseiros) na CMF, além de 3 novos administrativos, 1 Chefe de Divisão e imputação parcial do salário do Director Criativo do CCIF, tudo isto por um período de 36 meses.” Se o projecto é liderado por WOWSYSTEMS, porque é que é a Câmara a contratar trabalhadores? MPT-M

"Está fora do âmbito de competências da CMF investir em jogos de computador", conclui o partido.