Meloni e Salvini discutem prioridades para novo Governo

O líder do partido italiano anti-imigração Liga, Matteo Salvini, discutiu hoje as prioridades para o futuro da Itália, na primeira reunião com Girgia Meloni, que venceu as eleições legislativas com o seu partido de extrema-direita Irmãos de Itália.

Os dois líderes partidários encontraram-se na Câmara dos Deputados, onde Meloni se instalou para preparar a equipa para o novo Governo depois de vencer as eleições de domingo, com 26% dos votos.

A conversa entre os dois demonstrou "uma grande intenção de colaboração e unidade", afirmaram os dois partidos, numa declaração conjunta divulgada após a reunião.

A Liga, que obteve 9% dos votos e o partido Força Itália, de Sílvio Berlusconi, deverão formar -- com o Irmãos de Itália -- uma coligação de Governo.

"Os líderes expressaram satisfação pela confiança dada pelos italianos à coligação e reafirmaram o grande sentido de responsabilidade que esse resultado [das eleições] implica", referiram, na mesma declaração.

"Meloni e Salvini analisaram a situação, as prioridades e as urgências da agenda do Governo e do parlamento, também à luz da complexa situação que a Itália vive", acrescenta o comunicado.

Matteo Salvini, que foi anteriormente ministro do Interior de Itália, enfrenta atualmente alguns pedidos de demissão dentro do seu partido depois de a Liga ter alcançado um desempenho muito pior do que o seu parceiro de extrema-direita, mas deverá manter-se como líder.

Nas eleições italianas anteriores, em 2018, o Irmãos de Itália obteve cerca de 4% dos votos, enquanto em 2019 a Liga obteve 34% nas eleições europeias apesar das impopulares políticas anti-imigrantes do partido.

Salvini está disposto a voltar ao Governo e a rejeitar a entrada de navios de resgate humanitário de migrantes como ministro do Interior de Meloni, mas a sua ambição ficou enfraquecida pelo desempenho relativamente mau da Liga nas eleições.

De acordo com as sondagens, o partido 'pós-fascista' de Meloni cresceu graças à sua posição de único partido da oposição no anterior Governo de unidade nacional, liderado por Mário Draghi.

Com essa postura, o Irmãos de Itália ultrapassou largamente a Liga, mesmo no norte do país, onde o partido de Salvini nasceu e ganhou força.