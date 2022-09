Incêndio afetou 19 lojas em minicentro comercial de Caracas

As autoridades venezuelanas confirmaram hoje que um incêndio, ocorrido durante a última noite, afetou 19 espaços comerciais, nove deles com perda total, no Minicentro Comercial Mersul, em El Cementério, Caracas.

"Está 100% controlado o incêndio no minicentro Mersul", disse o vice-ministro de Gestão de Risco e Proteção Civil (GRPC) aos jornalistas.

Segundo Carlos Pérez, uma centena de bombeiros e funcionários do Sistema Nacional de Gestão de Riscos participaram no combate às chamas, estando a decorrer os trabalhos de refrescamento (rescaldo) da área.

O incêndio, cujas causas ainda estão pode determinar, começou pelas 23:00 horas locais de terça-feira (04:00 horas de hoje em Lisboa) e, segundo residentes nas proximidades, no combate às chamas participaram os Bombeiros do Distrito Capital, Bombeiros da Universidade Central da Venezuela, os Bombeiros Aeronáuticos e a Proteção Civil.

O Minicentro Comercial Mersul, em El Cementério, Caracas, é conhecido principalmente pela venda a retalhado e por atacado de roupa para homens, mulheres e crianças.

A Agência Lusa tentou, sem sucesso, confirmar se o incêndio afetou alguma área de comerciantes portugueses radicados na Venezuela.

Funcionários da Polícia Nacional Bolivariana (PNB), do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (Cicpc, antiga Polícia Técnica Judiciária), da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) e da Polícia Municipal de Caracas (PoliCaracas) investigam o ocorrido para determinar a origem do incêndio.

Em 31 de julho de 2022, um incêndio num conhecido centro comercial de Caracas destruiu 268 lugares comerciais, causando danos em 11 espaços de portugueses, três deles com perdas totais.

O incêndio, que registou apenas danos materiais teve lugar no Mercado de Los Corotos, em Quinta Crespo, no centro de Caracas, afetou, entre outros, "pequenos espaços comerciais" onde os portugueses vendiam bebidas alcoólicas, roupas e calçado para homem, acessórios eletrónicos, roupa de cama, papelaria e bolos.

Em 03 de agosto, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou através da rede social Twitter que foi detido um homem suspeito de provocar o incêndio.

"O Ministério Público de Venezuela acusou José Manuel Lafuente pelos crimes de fogo provocado agravado, manipulação imprópria de substâncias perigosas, danos à propriedade e de fazer justiça pelas suas próprias mãos, no incêndio (...) ocorrido no Mercado de Los Corotos" anunciou o procurador-geral, que acompanhou a mensagem com uma foto do detido.