Invasão russa é "regresso à era dos imperialismos e das colónias", acusa Macron na ONU

O Presidente francês, Emmanuel Macron, acusou ontem a Rússia de "provocar o regresso dos imperialismos e das colónias" na Europa com a invasão da Ucrânia, em fins de fevereiro.

"O que estamos a testemunhar desde 24 de fevereiro é um regresso à era dos imperialismos e das colónias. A França recusa essa ideia e irá obstinadamente procurar a paz", frisou o chefe de Estado francês ao discursar na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque.

"Quem é hegemónico hoje senão a Rússia?", questionou Macron.

"Aqueles que hoje estão calados servem, ou secretamente com uma certa cumplicidade, a causa de um novo imperialismo, de um cinismo contemporâneo que está a desintegrar a nossa ordem internacional sem a qual a paz não é possível", lamentou Macron.

Antes, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para um "inverno de descontentamento no horizonte", num mundo "paralisado" por divisões apesar das crises crescentes, desde a guerra na Ucrânia até ao aquecimento global.

A invasão da Ucrânia pela Rússia está no centro da semana diplomática de alto nível na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Quarta-feira, está prevista a intervenção do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky -- por vídeo graças a uma autorização especial votada na semana passada pelos Estados-Membros. Quinta-feira, haverá uma reunião do Conselho de Segurança a nível dos ministros dos Negócios Estrangeiros.

Macron destacou, no entanto, que mantém um canal aberto de diálogo com a Rússia de Putin, com quem planeia voltar a falar nos próximos dias, em especial sobre segurança nuclear.

Numa parte do discurso, o presidente francês questionou o papel dos países considerados não alinhados em relação à invasão russa da Ucrânia.

"Alguns fazem-nos acreditar que haveria o Ocidente de um lado e o resto do mundo do outro. Sou contra essa divisão", disse o presidente, que pediu aos países que se dizem neutros que saiam dessa posição para não serem cúmplices do novo imperialismo russo.

Na intervenção, Macron continuou as duras críticas contra Moscovo, sublinhando a "agressão russa à Ucrânia", em que Putin está a tentar envolver toda a comunidade internacional.

"Com a guerra, a Rússia decidiu abrir a proibição de outras guerras de anexação, hoje na Europa, mas talvez amanhã na Ásia, África e América Latina. O que vimos desde 24 de fevereiro é um regresso ao imperialismo e ao colonialismo, rejeitado pela França", insistiu.

Para Macron, a paz "só é possível" se a Ucrânia "soberanamente" a quiser e a Rússia aceitar, "de boa-fé", que a soberania ucraniana seja "respeitada, com um território libertado e com garantia de segurança".

Falando aos jornalistas antes de subir à tribuna, Macron disse que os referendos russos nas regiões ucranianas ocupadas sobre a anexação das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, e das administrações de Kherson e Zaporijia, não obterão reconhecimento da comunidade internacional e que, como tal, "não terão nenhuma consequência no plano jurídico".

"Os referendos são uma provocação suplementar. [...] Constituem a demonstração de cinismo por parte da Rússia. Se não fosse trágico, até daria para nos rirmos", disse Macron.

Momentos antes, também os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) disseram que a convocação de referendos é um "sinal de fraqueza" da Rússia.

Para Washington, a convocação dos dois referendos separados é um "sinal da fraqueza russa" na Ucrânia e a NATO disse que podem constituir uma "nova escalada da guerra" para esconder debilidades das forças militares russas.

"A Rússia está a realizar referendos falsos com três dias de antecedência, porque continua a perder terreno no campo de batalha. São uma afronta aos princípios de soberania e integridade territorial. [...] Sabemos que serão manipulados e que a Rússia os usará como base para anexar esses territórios, agora ou no futuro", disse o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

Para o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, os "simulacros de referendo" organizados pelas autoridades instaladas por Moscovo em quatro regiões da Ucrânia são "uma nova escalada da guerra de Putin".

"Esses referendos falsos não têm legitimidade e não mudam a natureza da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", escreveu Stoltenberg na conta pessoal da rede social Twitter, defendendo que "a comunidade internacional deve condenar esta flagrante violação do direito internacional".

Os territórios separatistas pró-russos da região de Donbass, na Ucrânia, vão realizar de 23 a 27 de setembro referendos para decidirem sobre a sua anexação pela Rússia, anunciaram hoje as autoridades locais.

A semana de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas começou na terça-feira, na sede da ONU em Nova Iorque, e irá prolongar-se até à próxima segunda-feira, com a presença de dezenas de chefes de Estado e de Governo, entre eles o primeiro-ministro português, António Costa.

Esta é a primeira Assembleia Geral desde o início da guerra na Ucrânia e a primeira em formato presencial desde o início da pandemia.

O evento decorre sob o tema "Um momento divisor de águas: soluções transformadoras para desafios interligados", e terá como foco a guerra na Ucrânia e as crises globais a nível alimentar, climático e energético.