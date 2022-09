Catequistas debatem em Fátima o que a Igreja lhes pede

A reflexão sobre o que a Igreja espera de cada catequista no seu processo de evangelização é um dos objetivos das Jornadas Nacionais de Catequistas 2022, a realizar em Fátima nos dias 22 e 23 de outubro.

Organizadas pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), subordinadas ao tema "A identidade da catequese no Diretório", as jornadas vão decorrer em torno do novo Diretório para a Catequese, editado em 2020.

"Precisamos de continuar este caminho de perceber e conhecer o que nos pede a Igreja, em cada tempo, no nosso ministério de catequista. Este encontro é o momento de aprofundar o conhecimento acerca do Diretório", disse a religiosa Arminda Faustino, coordenadora do Departamento de Catequese no SNEC, adiantando que o encontro vai aprofundar "os diferentes contextos" onde "a catequese acontece", pois esta "é uma missão não apenas dos catequistas, mas de toda a Igreja".

"Este Diretório traz novidades, desde logo porque nos desafia a aprofundar e a intervir em contextos socioculturais específicos. Vamos ter testemunhos da catequese nas prisões, no território digital ou da pastoral da Pessoa com Deficiência. São realidades, para muitos, ainda distantes, que é preciso dar a conhecer", acrescentou a irmã Arminda Faustino.

Os trabalhos das jornadas estão agendados para o Centro Pastoral Paulo VI, com a conferência de abertura a cargo do secretário da Comissão de Evangelização, Catequese e Catecumenado de Espanha, Francisco Romero, sobre "A Catequese na missão evangelizadora da Igreja".

"A Catequese na vida das pessoas e das comunidades eclesiais", "A Catequese em situação de pluralismos e de complexidades", "Linguagens da fé e Catequese" e "O ministério do Catequista numa Igreja evangelizadora", são outros temas previstos no programa das jornadas.