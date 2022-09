Portugal estuda cooperação académica com Stanford em matéria ambiental

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje Portugal está a estudar um quadro de cooperação académica com a nova Faculdade de Sustentabilidade da Universidade de Stanford, na Califórnia.

"Estamos a estudar a hipótese de um quadro que permita desenvolver um relacionamento, desde logo, entre jovens, para estudantes portugueses virem cá", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, à chegada ao campus da Universidade de Stanford, em Palo Alto, no condado de Santa Clara.

O chefe de Estado, que falava aos jornalistas antes de participar num seminário na recém-criada Faculdade de Sustentabilidade da Universidade de Stanford, referiu que as autoridades portuguesas têm "estado a falar" com esta instituição.

"É das escolas mais avançadas do ponto de vista ambiental, ecológico e do ponto de vista de aposta no futuro, e fazer aqui um investimento é fundamental", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado se está a ser preparada uma parceria com alguma instituição universitária portuguesa em particular, respondeu: "Veremos se não é possível haver um esquema ou com uma ou com várias, e isso vai ser estudado, porque isto é uma oportunidade única".

"Estamos aqui numa grande universidade, num sítio que é muito simbólico, Silicon Valley, uma das mais prestigiadas do mundo, e numa escola virada para o futuro, de sustentabilidade", realçou o Presidente da República, enquanto caminhava no campus, para participar num seminário sobre "Soluções para um futuro sustentável em Portugal e na Califórnia".