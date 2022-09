UE avisa Reino Unido para evitar decisões irreversíveis sobre cooperação científica

O embaixador da União Europeia (UE) no Reino Unido, João Vale de Almeida, avisou hoje o Reino Unido para evitar tomar decisões irreversíveis em termos da cooperação científica.

"A minha mensagem é que não deve ser feito nada que torne a associação ao programa Horizonte Europa impossível. Não façam nada que seja irreversível. E vamos fazer o que pudermos para que, assim que existam as condições políticas, o Horizonte Europa seja um dos principais benefícios", afirmou hoje durante um colóquio em Londres.

Vale de Almeida falava na abertura de um colóquio organizado pelos institutos "UK in a Changing Europe" e "Economic and Social Research Council" intitulado "Bons vizinhos? O Reino Unido e a Europa".???????

O Governo britânico iniciou em agosto, na altura pela então ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, uma ação por incumprimento contra a UE "para pôr fim aos atrasos persistentes" no acesso do Reino Unido aos programas de investigação científica da UE, incluindo o programa Horizonte Europa.

Londres pediu, no âmbito do Acordo de Comércio e Cooperação pós-Brexit, o estatuto de membro associado do Programa-Quadro de Investigação e Inovação Horizonte Europa, Copernicus (programa de satélites) e Euratom (investigação nuclear).

Porém, a UE tem atrasado o processo devido às divergências sobre o Protocolo da Irlanda do Norte do Acordo de Saída do Reino Unido da UE, o que levantou queixas de universidades e investigadores que dependem do financiamento para projetos de colaboração com europeus.

De acordo com o site Politico, realiza-se hoje em Bruxelas uma reunião entre representantes do Reino Unido e UE para resolver a situação.

"A relação [entre a UE e o Reino Unido] é um universo complexo de diferentes elementos", explicou Vale de Almeida, "e é difícil dissociar uma coisa da outra, em particular da [falta de] confiança" que existe atualmente e Bruxelas relativamente a Londres.

Em causa estão iniciativas legislativas britânicas para anular partes do Acordo do Brexit relativamente à Irlanda do Norte, que resultou no lançamento de várias ações por incumprimento.

No caso de a associação aos programas europeus não forem desbloqueadas, o Executivo britânico preparou uma "alternativa ambiciosa" financiada pelo próprio orçamento.