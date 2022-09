PS defende novo modelo de apoio a pessoas com deficiência ou incapacidade

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira voltou a insistir, hoje, na implementação do programa 'Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI)', na Madeira.

O objectivo deste programa passa por capacitar pessoas com deficiência ou incapacidade para que possam ter uma "vida verdadeiramente autónoma e independente", explica uma nota enviada pelo partido.

Em conferência de imprensa promovida na Assembleia Legislativa da Madeira, a deputada do PS, Elisa Seixas, destacou a necessidade de criação dos Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI), pois seriam estruturas que ficariam responsáveis pelo recrutamento e contratação dos elementos que, após a obrigatória formação inicial, dariam assistência pessoal às pessoas com deficiência ou incapacidade.

Na ocasião, a deputada lamentou que os projectos previamente apresentados pelo PS tenham sido rejeitados pela maioria, pelo que será entregue uma proposta de Decreto Legislativo sobre esta matéria, assegurando que “este é um modelo que já existe no continente, está espalhado por todo o país, integra cerca de 22 mil pessoas e o feedback dado é bastante positivo”, razão pela qual “a Região precisa de o implementar rapidamente”, cabendo ao Governo Regional “candidatar verbas para garantir o financiamento destas estruturas”, concluiu a socialista, aludindo ao facto de que “no resto do país estas estruturas são financiadas com fundos europeus”.