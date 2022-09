Mali anuncia reforço da cooperação com a Rússia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Mali anunciou hoje, durante a apresentação de credenciais do novo embaixador em Moscovo, que vai "reforçar e diversificar a cooperação com a Rússia, principalmente na luta contra o terrorismo".

De acordo com uma nota na rede social Twitter, citada pela agência Efe, o novo representante diplomático maliano na Rússia, Harouna Samake, apresentou hoje as credenciais ao Presidente russo, Vladimir Putin, e reafirmou a vontade de aprofundar as relações entre os dois países.

Nos últimos meses a cooperação tem conhecido um aumento, com Moscovo a prestar ajudar militar a Bamako na luta contra o terrorismo, incluindo através da mobilização de mercenários do grupo Wagner, ligado ao Kremlin.

Ao mesmo tempo, Bamako tem-se afastado diplomaticamente dos países ocidentais, nomeadamente europeus, e da França, em particular, a antiga potência colonial que mantinha, até há um mês, uma missão militar de luta contra o terrorismo no país desde 2013.

O Mali, governado por uma junta militar no seguimento de dois golpes de Estado em menos de um ano, não controla extensas zonas do território, principalmente no norte e no centro, onde o governo central está praticamente ausente, dando espaço para um crescente número de atentados levados a cabo por diferentes grupos terroristas.