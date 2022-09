A Pista de Motocross da Fajã da Ovelha, na Calheta, vai acolher, entre os dias 15 e 16 de Outubro, a última prova pontuável para o Campeonato Nacional de Motocross Classe MX65, que conta com o apoio do Grupo Sousa como parceiro logístico.

Segundo uma nota de imprensa enviada às redacções, a organização do evento decidiu torná-lo mais 'amigo do ambiente', pelo que desenvolveu uma acção de recolha de lixo nas serras da Madeira, que juntou pilotos e 'staff'.

A iniciativa, que decorreu no fim-de-semana passado, culminou com a retirada de 1000 quilos de resíduos da natureza, sendo que o material recolhido já foi entregue no Parque Empresarial da Câmara Municipal da Calheta e será depositado na Estação dos Viveiros/Meia Serra.

A acção foi "um enorme sucesso", revela a mesma nota.