Pelo menos 15 mortos em ataque extremista a instalações militares na Somália

Pelo menos 15 pessoas morreram hoje num ataque perpetrado pelo grupo extremista Al Shabaab em Mogadíscio, a capital da Somália, contra uma instalação militar de treino do Exército, segundo as autoridades locais.

O balanço do atentado, realizado por um militante suicida e reivindicado pouco depois pelo grupo jihadista, causou pelo menos 20 feridos, que foram transportados para hospitais da cidade, noticiou o portal de notícias Garowe Online.

O Presidente do país, Hasán Sheij Mohamud, assegurou à cadeia CNN, há dois dias, que iria recuperar a "narrativa do islão", para ganhar terreno ao Al Shabaab, enquanto determinou que o Governo somali procure traçar uma nova estratégia para "estar na ofensiva".

A Somália enfrenta um aumento do número de ataques por parte da milícia islamista, vinculada à organização terrorista Al Qaeda, tanto na capital como em outras zonas do sul do país, o que levou o Presidente a prometer um reforço das operações de segurança para fazer frente à ameaça.