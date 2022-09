PCP contesta "abandono" das matas nacionais do Choupal e de Vale de Canas em Coimbra

O PCP contesta o "abandono" das matas nacionais do Choupal e de Vale de Canas, em Coimbra e questiona se o Instituto da Conservação na Natureza e das Florestas (ICNF) possui um plano de recuperação daqueles espaços naturais.

Em nota de imprensa hoje enviada à agência Lusa, que remete para uma pergunta feita ao Governo na terça-feira, o PCP lembra anteriores requerimentos sobre a situação daquelas matas propriedade do Estado e sob gestão direta do ICNF, frisando que chegaram a ser anunciados investimentos e intervenções, "mas que o estado de descuido e abandono se continua a verificar".

No comunicado, os comunistas relembram ainda que apresentaram uma proposta de resolução na Assembleia da República, para reforço orçamental tendo em vista a intervenção nas duas matas nacionais - definidas como "dois importantes espaços florestais com valor histórico e patrimonial" -- foi apoiada por todos os deputados e grupos parlamentares.

Especificamente sobre a Mata de Vale de Canas, o PCP revelou que houve cortes de ramos, arbustos e pequenas árvores "que foram deixados em montes, quer no parque de merendas, quer ao longo do percurso pedonal" e que esta situação "configurava uma má prática, um grave risco e era, e é, um péssimo exemplo do ICNF".

Na mesma mata, continua a nota, "verifica-se que a Casa do Fogo permanece ao abandono, sem telhado. Também se algumas placas informativas foram renovadas, muitas permanecem em péssimo estado e sem qualquer utilidade", adianta.

Numa resposta ao requerimento enviado, o ICNF informou então "que as operações de limpeza e recuperação se iriam efetuar em 2022".

Quanto ao Choupal, o PCP lembrou que "em 2021, foram anunciados investimentos para fazer face aos prejuízos provocados pelo furacão Leslie [ocorrido em outubro de 2018, quase três anos antes] na ordem dos 100.000 euros".

"As plantações ocorreram em má época, desaconselhável conforme foi alertado por diversos técnicos. Em consequência dessa inépcia, a maior parte das plantas não sobreviveu, o que se pode constatar em toda a mata, e mesmo em frente à sede do ICNF, no parque de merendas", acusou o PCP.

"A regeneração natural é que é abundante", apontaram os comunistas, acrescentando que também no Choupal "se verifica o desleixo de terem a poucas dezenas de metros da referida sede do ICNF um monte de resíduos florestais".

"Deixar resíduos florestais ao abandono é de elevado risco, uma prática errada e um péssimo exemplo para a população", alertaram.

Na pergunta formulada ao Governo, o PCP pretende saber qual a avaliação que o ICNF faz sobre a gestão das matas do Choupal e de Vale de Canas, como foi feita "se é que o foi", a aplicação das verbas de reforço orçamental "aprovadas por unanimidade na Assembleia da República" e se o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas "tem um plano de recuperação e de reabilitação" das referidas matas nacionais.

O texto da pergunta ao Governo socialista indaga ainda sobre a "real taxa de sobrevivência" da plantação efetuada no Choupal e quais as razões "para se terem mantido "tanto tempo resíduos florestais ao abandono, a secar, agravando riscos de incêndio em Vale de Canas" e o mesmo "se perpetuar no Choupal, junto ao edifício sede do ICNF".