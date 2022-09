Reino Unido observará minuto de silêncio no domingo

O Reino Unido observará um minuto de silêncio em todo o país para realizar "um momento de reflexão" no próximo domingo, véspera do funeral da rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira no Castelo de Balmoral, na Escócia.

O Governo britânico anunciou que o "momento de reflexão" acontecerá às 20:00. As pessoas foram encorajadas a observar o minuto de silêncio em casa ou em eventos comunitários.

As cerimónias fúnebres da monarca vão decorrer no dia 19 de setembro na Abadia de Westminster, em Londres.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume, aos 73 anos, as funções como Carlos III.