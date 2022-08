Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Estou sem chão, preciso de ajuda"

- "Grávida de 8 meses assassinada pelo companheiro"

- "Vítima alertou família antes de ser morta"

- "Homem apanhado no aeroporto quando tentava fugir do país"

- "Subida de juros aumenta prestação do empréstimo da casa"

- "Condutor em fuga atropela procurador"

- "Tradição brilha no Minho"

- "Incêndios deixam pastores apreensivos"

- "Mãe tem esperança em justiça para Sandra"

- "Horários agravam falta de professores"

- "Criança em instituição por guerra entre pais"

- "Matheus Nunes desilude Ruben"

- "Dragão irritado com VAR do clássico"

Expresso:

- "Ex-ministra de Costa critica Governo por não ter aumentado funcionários públicos"

- "Fogo levou 30% da Serra da Estrela"

- "Caso de Setúbal: IGF encontrou indícios de crime"

- "Medina informou São Bento que ia contratar Figueiredo"

- "Privados querem construir aeroporto em Santarém"

- "Navio inventado por Gouveia e Melo recebe Euro130 milhões"

- "Angola teme o dia a seguir às eleições"

- "Seis meses depois, guerra na Ucrânia sem fim à vista"

- "As novas deusas da gastronomia nacional"

- "Costa volta no fim do mês"

- "Inflação acelera"

- "PR na Universidade de Verão"

- "Cimeira entre Ucrânia e Rússia?"

Público:

- "Crianças sem vaga nas IPSS só vão ter creche grátis no privado em Janeiro"

- "Guerra na Ucrânia - Zelensky disse a Erdogan que só negoceia com russos se saírem do país"

- "Centros de saúde - Oito em cada dez dentistas do SNS trabalham a recibos verdes"

- "Reportagem - 'UNITA está mais forte, mas ganha o MPLA. Estão na mente do povo'"

- "Banca - Três anos depois de nascer, Banco de Empresas Montepio acaba"

- "Entrevista - Ludmila Ulitskaya teme pelo futuro da cultura russa"

- "House of the Dragon - A série que regressa à Guerra dos Tronos aterra num mundo diferente"

Jornal de Notícias:

- "Apreensão de dinheiro falso aumenta com notas à venda na net"

- "Via para a paz ainda é uma miragem - Erdogan e Guterres com Zelensky na Ucrânia, incapazes de abrir negociações para fim da guerra"

- "Evasões - Acampar com todo o conforto"

- "Setúbal - Assassinou grávida e denunciou-se no Facebook"

- "Porto - Homem que socorreu francesa deixa mulher e filhos"

- "Incêndios - Vêm aí duas semanas difíceis e mais medidas"

- "Porto - Sueca é a tradição que engana a solidão"

- "Próteses - Antigos combatentes desesperam com atrasos"

- "Clássico - F. C. Porto e Sporting empatam nas transferências"

Diário de Notícias:

- "Tiago de Oliveira presidente da agência para a gestão de incêndios florestais - 'Propusemos um prémio para as autarquias com menos fogos. Não passou'"

- "Moedas cria 'Linha Ruído' para queixas de moradores"

- "Já se perfilam candidatos - Marques Mendes, Gouveia e Melo e Santos Silva na lista às Presidenciais, mas há outros a ponderar"

- "Greves e protestos a caminho - Função Pública pressiona governo a subir salários na medida da inflação"

- "Zelensky adia negociações de paz - Guterres e Erdogan querem replicar acordo dos cereais para pôr fim à guerra"

- "Festas com afluência recorde"

- "Questionário Proust - António Arnaut e Steve Jobs entre os heróis de Luís de Matos"

- "Reduzir vulnerabilidades - EUA e Taiwan negoceiam acordo de comércio contra pressão chinesa"

- "A 'Vuelta' chegou - João Almeida é chefe de fila, mas recusa favoritismo"

- "Alerta aos fãs de 'A Guerra dos Tronos' - 'A Casa do Dragão' arranca segunda na HBO Max"

Inevitável:

- "Cereais com uma das maiores quedas dos últimos 100 anos e vindimas comprometidas"

- "Entrevista à família Xavier, duas gerações de jogadores do Casa Pia - 'Nunca me meti nem dei conselhos aos meus filhos. Eles sabiam mais do que eu'"

- "Chile. Mais de 70 deputados vão ter de 'doar' cabelo para análises de droga"

- "Fogo continua a arrasar milhares de hectares em Portugal e Espanha"

- "Ucrânia. Um encontro a três que, para já, pouco resolveu"

Negócios:

- "Presidente do IEFP demite-se após polémica com subsídio"

- "Prestação da casa já está a custar mais 67 euros para novos contratos"

- "Transportes - TAP recua na conversão de avião de carga"

- "Investimento - Startup Lisboa bate recorde de angariação"

- "Entrevista a David Sobral - O espaço é hoje uma espécie de faroeste"

- "Na biblioteca dos CEO - Os livros recomendados por Rodrigo Costa e Isabel Ucha"

- "Os mais poderosos 2022 - #22 Prestes a terminar um ciclo como Presidente, viu a Sonangol vencer Isabel dos Santos na luta à volta da Galp. #21 Sucedeu ao irmão como executivo de topo do grupo familiar. Tem a missão de o fazer crescer"

Jornal Económico:

- "Bancos fecham acordo para venda da ECS por 850 milhões de euros"

- "Descentralização - '83 municípios vão ter competências na ação social já em outubro' [secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes]"

- "Atrasos do FdR adiam recuperação de 180 milhões ao Novobanco"

- "Salário de 793 euros já sofre carga fiscal acima do que tinha nos tempos da 'troika'"

- "Empresas alertam para aperto dos bancos no acesso ao crédito"

- "Italianos da Casavo têm 100 milhões para investir na compra e renovação de casas em Portugal"

- "Farmacêutica Ferring vê 'valor e mercado' nacional para mais ensaios clínicos"

- "Eleições em Angola - MPLA parte na frente, mas poderá perder a maioria absoluta"

- "Et Cetera - Salman Rushdie, o 'escritor amaldiçoado' que não cedeu ao medo"

O Jogo:

- "Diogo Costa nunca perdeu em jogos com candidatos ao título - Como uma luva nos clássicos"

- "Braga - Salvador recusa 12 milhões pelo avançado e renova-lhe o contrato - Vitinha firme até 2027"

- "Sporting - Comissão de 4,5 milhões no negócio de Matheus"

- "Benfica - Gilberto entra na história do séc. XXI"

- "AZ Alkmaar 4 - Gil Vicente 0 - Derrocada nos Países Baixos"

- "Estoril-Rio Ave - Freire persegue a baliza e a festa"

A Bola:

- "Benfica avança por alternativas a Horta"

- "Águias deixam de acreditar que divergências possam ser resolvidas atempo"

- "Rui Costa fez tudo para ter o jogador mas recusa-se a ficar refém de António Salvador"

- "'Passou a ideia de que colocámos os processo na prateleira e eles prescreveram. Não é verdade', Fernando Torrão"

- "FC Porto: Conceição volta ao modelo clássico"

- "Sporting: Venda dolorosa mas necessária"

- "Leões explicam transferência de Matheus Nunes para o Wolverhampton"

Record:

- "Ramos em sacrifício"

- "Problemas na zona lombar obrigam a esforço adicional"

- "Ingleses não o largam"

- "Joga com muita intensidade e é dos que mais correm"

- "Internamente há quem defenda período de descanso"

- "Vertonghen muito pretendido"

- "Horta prestes a cair"

- "Se processo não avançar nas próximas horas águias partem para alternativas"

- "Reintegrado e com renovação à vista - Jovane mais leão"

- "Matheus Nunes - 'Sporting deu-me tudo'"

- "Clube passa a deter 83,9% da SAD"

- "Polémica entre rivais dá força ao iraniano - Taremi com motivação extra"

- "Pichardo agradece apoio à chegada - 'Estou grato'"