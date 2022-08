Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Bom dia. São estes os principais títulos de imprensa nacional desta terça-feira, 23 de Agosto de 2022.

No Correio da Manhã:

- "Em 2021. Erro mata em transfusão de sangue. Relatório oficial aponta para 2 mortes"

- "Inferno dos fogos. Piloto recusa combater incêndio com medo do vento"

- "Benfica. D. Kiev. Dia de carimbar passaporte dos milhões"

- "Campeões do mundo. Jovens águias em altos voos"

- "Sporting. Falhanço no clássico pressiona Varandas para mais reforços"

- "FC Porto. Diogo Costa promete novo jackpot ao dragão"

- "Câmbios. Euro fraco cai abaixo do dólar"

- "Paços de Ferreira. Roubo rende 3700 euros"

- "Eleições amanhã. Termina campanha renhida em Angola"

- "Terras de Bouro. Jovem salta para a morte à frente da mãe"

- "1500 km em 30 dias. Tartaruga do Algarve viaja pelo Mediterrâneo"

- "Saúde. Novo teste vai detetar mais de 50 cancros"

No Público:

- "Incêndios. Serra da Estrela recuperada ao abrigo do estado de calamidade"

- "Eleições em Angola Nova vitória do MPLA acentuaria 'putinização' do regime"

- "Apenas 13% das vendas com desconto do Novo Banco foram travadas"

- "Governo vai retirar gabinetes da Europol e Interpol da Judiciária"

- "Os anos dourados do Brasil de Juscelino Kubitschek"

- "Uso de gás natural. Apoio para indústrias intensivas sobe para 500 mil"

- "Morte de Dugina. Moscovo responsabiliza Ucrânia por atentado"

No Jornal de Notícias:

- "Seis meses de guerra. Donativos a refugiados caem a pique"

- "Morrem duas pessoas por semana a trabalhar"

- "Incêndios. 200 milhões para recuperar a Estrela"

- "Vila P. Âncora. Tenta afogar ex-mulher depois de a atirar de paredão"

- "Eletricidade. Shoppings contra redução dos horários para poupar"

- "Valongo. Regresso do estacionamento pago divide a população"

- "Angola. Eleições têm reforço policial e alerta das embaixadas"

- "Champions. Benfica perto de deitar as mãos ao jackpot da UEFA"

- "Biografia de Zelensky lançada em banda desenhada"

No Diário de Notícias:

- "Enfermeiros obrigados a fazer milhares de horas no Algarve com pico de urgências no INEM"

- "Preços da fruta e frescos sobem 11%. Seis meses de guerra esvaziam bolsos dos portugueses"

- "Angola a votos. Portugal é o segundo destino de investimento com origem em Luanda. Economia angolana volta à rota de crescimento este ano"

- "Lula da Silva: 'Bolsonaro é uma má cópia de Trump. Não podemos brincar com a nossa democracia'"

- "Registos da Assembleia. Em dois anos de nova lei, deputados receberam zero viagens e apenas 68 presentes"

- "Ourém pede o mesmo. Governo avalia prejuízos de 11 dias de fogo e declara Situação de Calamidade na Serra da Estrela"

- "A Tentadora. A pastelaria centenária onde Campo de Ourique se junta à mesa"

No Inevitável:

- "Hipermercados e centros comerciais não querem fechar mais cedo"

- "Greve nos aeroportos pode provocar, de novo, caos nas bagagens"

- "Fogos. Serra da Estrela vai ficar 'melhor do que estava', promete Governo"

- "Luanda. Marcelo e Cravinho no funeral de José Eduardo dos Santos"

- "Chineses manifestam-se contra os EUA em frente à embaixada"

- "Chega em convulsão. Mithá Ribeiro deixa vice-presidência do partido"

- "LeBron James, o rei da NBA. Saiba quais são os desportistas mais ricos"

No Negócios:

- "Cheques em branco têm sido um fracasso"

- "Metro de Lisboa admite rever em alta investimento na expansão"

- "Câmaras voltam a ter a recita do IUC como no pré-covid"

- "Radar África - Eduardo dos Santos, afinal, constitui um trunfo eleitoral"

- "Presidente do IEFP vai ficar em funções até ser substituída"

- "Banca. Fim das injeções no Novo Banco 'permitirá melhoria da situação do fundo'"

No O Jogo:

- "Vitória no clássico faz deste o melhor início de temporada da era Conceição - Marcas de campeão"

- "Benfica-Dínamo Kiev. Dia de jackpot"

- "Sporting. Henry Martín apontado a Alvalade"

- "Braga. O ataque mais letal do século"

- "V. Guimarães. Zé Carlos a chegar"

- "Gil Vicente-Famalicão 0-0"

Na A Bola:

- "Benfica-Dínamo de Kiev. É favor entra. Águias a um passo de carimbar passagem à fase de grupos da Champions"

- "'Temos um plantel bom mas tem de ser equilibrado', Schmidt justifica pedido de reforços"

- "Aursnes já está em Lisboa"

- "Leões querem Pepe castigado"

- "FC Porto. Chelsea faz sondagem por Pêpe"

- "Egito. Jesualdo campeão"

- "Canoagem. Pimenta 'revoltado' com falta de apoio estatal"

E no Record:

- "Benfica-Dínamo Kiev. Schmidt vai com tudo. Treinador recusa gerir o onze frente aos ucranianos"

- "Aursnes já está em Lisboa"

- "Sporting. Criativo com golo. Rúben define perfil do médio a contratar"

- "Adam Arvelo chega do Real Madrid"

- "FC Porto. Chelsea de olho em Pêpe"