Nova onda de calor, os incêndios e um Benfica à beira de milhões em destaque nos jornais

São estes os principais títulos de imprensa nacional desta quinta-feira, 18 de Agosto de 2022, num dia com as duas revistas publicadas semanalmente.

No Correio da Manhã:

- "Portugal bate recorde de mortalidade"

- "Em junho e julho morreram mais 4.430 pessoas"

- "Águias mais perto dos milhões da Champions"

- "Mandado de detenção de casal ignora massagre de Bragança"

- "Nélida e Sidney - Judiciária ainda investiga triplo homicídio em aldeia transmontana"

- "Cascais: Abalroa mulher que o apanhou com amante em motel"

- "Festival: Convívio e música em Paredes de Coura"

- "Economia perde gás no segundo trimestre"

- "Bombeiro de 52 anos perde a vida em fogo"

- "Ouro de Viana: PSP usa drone em desfile milionário"

- "Sérgio desiste e Medina lamenta"

Na revista Sábado:

- "Quinta do Lago: O refúgio dos ricos"

- "Ambiente: É mais caro reciclar um copo de papel do que de plástico"

- "Ex-deputado Ricardo Rodrigues suspeito de favorecer chef da TVI"

Na revista Visão:

- "Portugal - A Califórnia da Europa"

- "Direito de resposta - Ricardo Machado adquiriu a herdade do Vale Feitoso por compra da Vestein ao grupo Tenigla"

- "Guerra - Portugueses resgatam barrigas de aluguer ucranianas"

No Público:

- "Sedes avança com plano que requer 'sacrifícios' para o país duplicar o PIB"

- "Especial Brasil 200 anos - O maior país católico do mundo é cada vez mais evangélico"

- "Serra da Estrela - Faixas de 125 metros limpas de mato não travaram fogo"

- "Guerra na Ucrânia - Partidos sem consenso nos vistos a cidadãos da Rússia"

- "Estados Unidos - Republicanos anti-Trump derrotados nas primárias"

- "Governo - Medina insiste na 'necessidade' das funções de Figueiredo"

- "Serviços bancários - Concorrência entre bancos travada por falta de um seguro"

- "Champions - Benfica bate Dínamo de Kiev (0-2) e fica muito perto da fase de grupos"

- "'Pistol' na Disney+ - Uma minissérie sobre os míticos Sex Pistols, a banda punk que mudou a história da música"

- "Obituário Wolfgang Petersen, o realizador de 'Força Aérea Um' e 'História Interminável', morreu aos 81 anos"

No Jornal de Notícias:

- "Condução sob efeito de álcool dispara e supera pré-pandemia"

- "Dínamo Kiev 0-2 Benfica - Águias voam com confiança para a segunda mão"

- "Festival - A felicidade mora em Paredes de Coura"

- "Mortalidade - Covid e calor matam mais 36 pessoas por dia do que a média"

- Juiz da Maia manda para instituição criança que rejeita pai"

- "Finanças - Renúncia de consultor não desarma Oposição"

- "Droga - Acampamento gera medo na zona do Fluvial"

- "Praias - Afogamentos esta época já superam último ano"

- "Leixões - Scanner deteta 1.110 quilos de cocaína em contentor"

- "Clássico - Conceição quer manter-se invicto na Liga contra Sporting"

- "Atletismo - Pichardo faz o pleno de ouro no triplo salto"

No Diário de Notícias:

- "Caos já vai além das urgências - Enfermeiros apresentam 6.500 escusas de responsabilidade"

- "Já não há quem queira trabalhar em restaurantes"

- "Medina e Costa debaixo de fogo - Oposição não alivia pressão e exige esclarecimento"

- "Bilha Solidária - Só 8 mil de 800 mil famílias tiveram ajuda. Burocracia a mais e pouca divulgação, explica a DECO"

- "'Não é exequível fazer cumprir a lei', diz vereador da CML - Moradores da Bica, Bairro Alto e Cais do Sodré querem limitar ruído"

- "Nuno Melo levou caso de refugiados ucranianos à CE - Inspeção-Geral das Finanças arquivou e Coesão aceitou, mas Bruxelas quer explicações"

- "Estados Unidos - Só sobram dois dos dez republicanos que votaram para destituir Trump"

- "Triplo salto e natação - Ouro para Pichardo e bronze histórico para Gabriel Lopes nos Europeus"

No Inevitável:

- "Portugal vai enfrentar uma onda de calor extremo entre cinco a dez dias"

- "Entrevista a Jaime Marta Soares, ex-presidente da Liga dos Bombeiros - 'O fogo florestal é o crime mais difícil de detetar porque o fogo destrói as provas do crime'"

- "Scolari ao i. 'Vejo com alegria o final da minha carreira'"

- "Sérgio Figueiredo. Renúncia provoca polémica da Esquerda à Direita"

- "Eugénio Rosa. Atraso no uso de fundos está a 'causar graves prejuízos'"

- "Cap d'Agde. A capital dos naturistas e dos swingers no sul de França"

No Negócios:

- "Centros comerciais rejeitam fechar mais cedo para poupar energia"

- "Penhoras subiram 15% durante a pandemia"

- "Imobiliário - Espanhóis da One by One à conquista da bolsa de Lisboa"

- "Finanças - Recusa de Sérgio Figueiredo não trava críticas de partidos"

- "Estudo - 75% das empresas pressionadas a alargarem prazos de recebimento"

- "Os mais poderosos 2022: #24 O seu grupo resistiu à covid, demonstrou dinamismo e reforçou a aposta no setor imobiliário - #23 Viu reforçados os seus poderes no executivo comunitário com Ursula von der Leyen, mas perdeu brilho"

No O Jogo:

- "Ouro absoluto em Munique - Pichardo junta título europeu do triplo salto ao mundial e ao olímpico"

- "Golos de Gilberto e Ramos em Lodz abrem porta da fase de grupos às águias - Champions nas mãos"

- "FC Porto - Sérgio mete plantel em alerta máximo"

- "Sporting - Varandas acumula 334 milhões - Negócio de Matheus Nunes é o mais rentável de sempre"

No A Bola:

- "Salto de gigante"

- "Águia vence na Polónia e mete um pé na fase de grupo da Champions"

- "'Resultado é bom, mas temos de manter o foco', Roger Schmidt"

- "Pichardo campeão da Europa"

- "W52: FC Porto deixa o ciclismo profissional"

- "Sporting: Matheus Nunes oficial no Wolverhampton"

- "Nice entra na corrida por Slimani"

- "FC Porto: Conceição reclama mais um médio"

- "Uribe pronto para o clássico"

E no Record:

- "Mão na massa"

- "D.Kiev 0 - 2 Benfica: Triunfo claro deixa milhões da Champions à vista"

- "Gilberto e Gonçalo fizeram os golos na primeira parte"

- "Ramos não pensa na saída: 'Estou focado a 100%'"

- "Schmidt: 'Ele adora jogar pelo Benfica'"

- "Ouro total: Português fez 17,50 m no triplo salto"

- "Pichardo junta título europeu aos olímpico e mundial"

- "FC Porto: Otávio é trunfo na manga"

- "Sporting: Matheus oficial nos Wolves por 5 anos - 'Há muito que queria vir'"

- "Morita pega na batuta"

- "Japonês deve alinhar de início no dragão"

- "Liga Conferência: Galo sem medo"