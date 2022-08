Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Expresso:

- "Costa pede mais tempo para usar fundos da 'bazuca'"

- "Desperdício de água dava para abastecer um milhão de pessoas"

- "Tarifa regulada no gás natural leva a poupar 300Euro por ano"

- "Existem prédios em Lisboa onde 'vivem' 1400 imigrantes"

- "Votos em Angola abrem conflito entre MPLA e UNITA"

- "Embaixada portuguesa em Praga foi espiada durante 15 anos"

- "TAP vendeu Euro1000 milhões em viagens que não fez"

- "Duarte Lima pode ser libertado antes de novo julgamento"

- "Há corações de reis espalhados pelo país"

- "Assédio a menores atinge TikTok"

- "Bloco perdeu metade dos funcionários"

- "Fim da máscara nos transportes"

- "MP quer maior coima para Salgado"

- "Reclusos vão ter telefones nas celas"

- "Horta Osório no Grupo José de Mello"

- "ARS investiga caso de grávida do Seixal"

Correio da Manhã:

- "Função pública com aumentos abaixo da inflação"

- "Governo quer oferecer menos de metade da subida de preços de 2022"

- "Fogo ameaça casas em Almada"

- "Famílias pagam metade no mercado regulado"

- "Saiba como poupar na conta do gás. Mudança atenua agravamento brutal da tarifa"

- "Sargento despe guarda. Suspeitas de tortura em posto da GNR"

- "Vieira revela. Pinto da Costa: 'Garanto-te que no Porto nunca eras detido'"

- "Champions. Sorteio permite sonho de dragões, leões e águias"

- "Acidente. Javali na estrada mata motociclista em Évora"

- "Só em lares e hospitais. Transportes sem máscaras obrigatórias"

- "Angola. Vitória do MPLA com UNITA a subir"

- "Coldplay esgotam quatro concertos"

Público:

- "Famílias portuguesas nunca gastaram tanto com a saúde como em 2021"

- "Eleições em Angola. UNITA cresce e conquista Luanda, mas não evita maioria do MPLA"

- "Crise energética. Combate ao custo do gás passa pela fuga ao mercado liberalizado"

- "Ucrânia. Incêndio em Zaporijjia agrava receio de acidente nuclear"

- "Ípsilon 'Libertad', o regresso à memória do cinema espanhol dos anos 70"

- "Crise climática. Ondas de calor 'perigosas' para a saúde pública vão ser cada vez mais frequentes"

- "Especial Brasil 200 Anos. A violência forjou o país na era colonial e a independência não foi capaz de a travar"

Jornal de Notícias:

- "Hospitais pagam mais de dois mil euros por 24 horas a médicos tarefeiros"

- "[Futebol] Assalto aos potes milionários"

- "Calendário apertado da Champions obriga clubes a gestão cautelosa dos plantéis"

- "Coldplay. Loucura nunca vista esgota quatro concertos"

- "Angola. João Lourenço tem maioria mas perde Luanda"

- "Tribunal. Homicida de padrasto considerado inimputável"

- "Gás natural. Um milhão e meio de clientes podem voltar à tarifa regulada"

- "Seca. Autarquias do Interior recusam subir preço da água"

- "Máscaras. Uso obrigatório só se mantém em unidades de saúde e lares"

Diário de Notícias:

- "Serra da Estrela é a área protegida com mais zona ardida em dez anos"

- "Depois das máscaras, as contas Infetados, novos contágios, novas mortes: Portugal é pior do que a UE em tudo"

- "Juros nos 2% a meio de 2023"

- "Europol retirada à PJ"

- "Preços do gás. Resposta do governo passa por regresso da bilha solidária e do mercado regulado"

- "Presidenciais em Angola. Comissão Eleitoral aponta para vitória do MPLA mas UNITA contesta resultado"

- "Quinze projetos de lei, 42 pareceres. Eutanásia está há seis anos a ser discutida"

- "Champions. Sorteio permite sonhar com os oitavos, até ao menos sortudo Benfica"

Inevitável:

- "Entrevista a Álvaro Beleza, presidente da SEDES: 'Portugal podia ser a Califórnia da Europa, mas tem um problema de ambição"

- "Angola. MPLA canta vitória e UNITA protesta"

- "Energia. Marcelo quer perceber 'grau de intervenção' do Governo"

- "Covid-19. Máscaras continuam a ser obrigatórias nos centros de saúde"

- "Coldplay enlouquecem portugueses e esgotam três concertos"

- "Seca na Europa. Quando uma tragédia traz tesouros à superfície"

- "Ucrânia. Rússia será 'responsabilizada por terror com mísseis'"

Negócios:

- "Rating nacional preso pelo risco de recessão"

- "E se este verão for o mais fresco do resto das nossas vidas?"

- "Primeiro milhão para o TGV já foi contratado"

- "Na biblioteca dos CEO. Os livros recomendados por Isabel Vaz e Tomás Jervell"

- "Estudo. Década de juros baixos pouco mudou investimento na Zona Euro"

- "Gás. 1,5 milhões de famílias com mercado regulado de novo aberto"

Jornal Económico:

- "'É desejável que exista maior risco no mercado da dívida, porque impõe disciplina' Miguel Faria e Castro, economista sénior da Reserva Federal de St. Louis"

- "Tarifa regulada vai combater subida de 150% no gás natural"

- "Cargo sem salário mantém equipa do Fundo de Resolução incompleta"

- "Falta de mão-de-obra trava crescimento das empresas portuguesas"

- "Inflação e fim da geringonça levam número de greves a máximos de 2013"

- "BPI trava ganhos nos depósitos a prazo com subida dos juros na Euribor"

- "Angola. MPLA vence eleições com maioria absoluta, mas UNITA conquista Luanda"

- "Et Cetera. De Bissau ao Príncipe num 'relâmpago'"

O Jogo:

- "'Evanilson está 100% focado no FC Porto'"

- "Sporting. Alexandropoulos é negócio fechado"

- "Benfica. Morato e Vertonghen são desafio para Schmidt"

- "V. Guimarães. André Almeida confirmado no Valência"

- "Gil Vicente 1-Az Alkmaar 2. Um adeus anunciado"

- "FC Porto, Sporting e Benfica têm adversários de calibres diferentes, mas apuramento pleno na Liga dos Campeões não é missão impossível Licença para sonhar"

A Bola:

- "Chuva de estrelas. Equipas portuguesas já conhecem adversários da fase de grupos da Champions"

- "Benfica. Schmidt em busca do registo de Erikson"

- "Sporting. Alexandropoulos fechado por Euro4,5 milhões"

- "FC Porto. Evanilson está mais letal que nunca"

Record:

- "Benfica. Ramos fica. Só uma proposta próxima dos 60 MEuro tira avançado da Luz"

- "Rui Costa dá nega ao Milan por Morato"

- "Sporting. St. Juste prepara estreia no onze"

- "FC Porto. Bruno Costa intocável"

- "André Almeida no Valência por 8 MEuro"

- "Liga dos Campeões. Podia ser melhor, podia ser pior"

- "Gil Vicente- Az Alkmaar (1-2): Galo sem estofo"