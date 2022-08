Saiba o que dizem os jornais nacionais com Ronaldo em destaque

Público:

- "Esquema de pirâmide que chega a milhares de jovens já tem queixas em Portugal"

- "Holocausto. As gravações inéditas de Adolf Eichmann"

- "Material escolar. Inflação poupa famílias no regresso às aulas"

- "Infiltrado na extrema-direita. Portugal mostra que qualquer país 'pode ser infetado'"

- "Mortalidade. Em sete meses houve 7500 mortes acima do esperado"

- "Direitos dos animais. Abater um cão a sangue fio ainda é crime? TC vai decidir"

- "Futebol. Cristiano Ronaldo, 20 anos a jogar sem medo"

- "Críticas e demissões. Relatório sobre a Ucrânia deixa Amnistia debaixo de fogo"

Diário de Notícias:

- "Há mais 13MEuro para militares na Roménia, mas orçamento das Forças Armadas está em rutura"

- "Portugal a arder. Na Serra da Estrela foi 'como se rebentassem 25 bombas de Hiroxima'"

- "Soluções da Câmara de Lisboa rejeitadas. Promessas 'não cumpridas' do executivo de Medina deixam Ginásio do Alto do Pina à beira do despejo"

- "PSD regressa ao Pontal. Estreia de Montenegro será a chave para recuperar a união do partido"

- "Indústria. Exportações de calçado sobem 27% e já estão acima do melhor ano de sempre"

- "Eleições no Brasil. Lula escolhe velho rival para nº2, Bolsonaro opta por general fiel"

- "Retrato do atacante de Rushdie. Filho de libaneses nascido nos EUA e simpatizante do extremismo xiita"

- "Ensaio. Embaixador Ahmad Warraich escreve sobre os 75 anos da independência do Paquistão"

Jornal de Notícias:

- "Ineficácia da lei do referendo leva autarcas a exigir mudança"

- "'Rei dos Catalisadores' em liberdade por falhas da justiça"

- "Casa Pia 0-1 Benfica. Transpiração e inspiração"

- "As entranhas da montanha musical em Paredes de Coura"

- "Povoações evacuadas após reacendimento de incêndio na Guarda"

- "Porto. Coração de D. Pedro exibido antes de viajar para o Brasil"

- "Urbano. Hotéis e alojamentos de cães e gatos têm lotação esgotada"

- "Reinserção. Casas de autonomia só receberam cinco jovens"

Correio da Manhã:

- "Justiça investiga 16 casos de fraude"

- "Casa Pia 0--1 Benfica. Ramos derruba muralha dos gansos"

- "Sporting 3-0 Rio Ave. Leão recupera pote de ouro"

- "Casal de assaltantes caçado a jantar em Espanha"

- "Olhão. Jovem morre em choque de barcos"

- "Sérgio Conceição: 'Temos de nos reinventar'"

- "Salman Rushdie. Escritor pode perder um olho após ataque selvagem"

- "Economia. Sines tem concorrência espanhola no gasoduto"

- "Sondagem. Maioria reprova cardeal no caso de abusos na Igreja"

- "Tragédia em Montargil. Menina de 5 anos morre e pai desaparecido"

A Bola:

- "Génios à solta"

- "Casa Pia 0-1 Benfica. Gonçalo Ramos resolve em Leiria e dedica golo a Chalana"

- "Sporting 3-0 Rio Ave. Pedro Gonçalves bisa mas foi golaço de Matheus Nunes a levantar Alvalade"

- "Vizela -- FC Porto. Dupla de peso entra nos planos"

- "França. Renato Sanches estreia-se e marca pelo PSG"

Record:

- "Leão feroz. Pote bisa e Matheus Nunes faz golo de outro mundo"

- "Com Ramos ninguém pia"

- "Conceição conformado com limitações financeiras"

O Jogo:

- "Águia repousa em Ramos"

- "Leão mostra poder antes do Dragão"

- "Vizela -- FC Porto. Sérgio Conceição virou a página das saídas: 'Vitinha? Temos de nos reinventar'"