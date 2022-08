Fogo devastador e saúde em falência entre destaques dos jornais nacionais

Bom dia. Estes são os principais destaques nos jornais nacionais desta sexta-feira, 12 de Agosto de 2022.

No Correio da Manhã:

- "Tatuagem revela identidade da vítima"

- "Autópsia demonstra que não foi atingida a tiro mas não é conclusiva sobre as causas da morte"

- "'Avô Manel' luta para ver os netos"

- "Não vê gémeos há seis anos. Desentendimento com os pais das crianças"

- "Justiça investiga fogo na Serra da Estrela"

- "Acidente com carro dos bombeiros de Loures faz três feridos graves e dois ligeiros"

- "PSD mais próximo do PS"

- "Sidney e Nélida: Casal de assaltantes com ligações a crime de Bragança"

- "Margarida Pinto Correia é gerente da empresa de Sérgio [Figueiredo]"

- "Inflação alta esmaga salários em Portugal"

- "Um morto na estrada por cada dia deste ano"

- "Militar internada para avaliação no Hospital das Forças Armadas"

- "Chalan: Benfica honra génio no último adeus"

- "Águia acelera por Ricardo Horta"

- "Sporting: Pacto no leão para fugir à crise"

- "FC Porto: Dragão explora queda do Vitória para sacar André"

- "Cortegaça: Paróquia ataca José Malhoa"

No semanário Expresso:

- "Inflação já obriga mais de metade dos portugueses a cortar compras"

- "Seminaristas também foram alvo de abusos"

- "Seca pode levar ao fecho de piscinas municipais"

- "Conflitos de interesses: consultor de Medina sem fiscalização"

- "Supremo obriga TAP a pagar Euro50 milhões aos pilotos"

- "SEF investiga juntas de Lisboa"

- "Deficientes militares desesperam com atrasos nas próteses"

- "O que os talibãs fizeram ao Afeganistão"

- "A tensão em Taiwan pode atingir Portugal"

- "Fogo posto na Serra da Estrela"

- "Gasoduto em Portugal, diz Scholz"

- "Carta contra Bolsonaro"

- "Pandemia de Langya 'é pouco provável'"

- "Abono de família mínimo de Euro600"

No Público:

- "Fogo na Estrela causa perda irreparável ao património natural do país"

- "Televisão: Marilyn e outras 12 estreias do streaming neste Verão"

- "Rendimentos: Subida dos salários não trava perdas da inflação"

- "Milhares nas ruas: Brasileiros manifestam-se em defesa da democracia"

- "Crise climática: Árctico aqueceu quatro vezes acima da média depois de 1973e"

No Jornal de Notícias:

- "Serra do Fogo"

- "No Name Boys e croatas iam atacas Super Dragões"

- "Câmaras proíbem centenas de espetáculos de pirotecnia"

- "Cortegaça: José Malhoa acusado de profanar igreja com videoclipe"

- "Marilyn Monroe: Loura famosa volta ao grande ecrã em setembro"

- "Hospitais contratam médicos e integram precários nas urgências"

- "Bragança: Casal de assaltantes suspeito de triplo homicídio"

- "Matosinhos: Histórias de quem dá vida a um mercado com 70 anos"

- "Alemanha: Schulz quer gasoduto a partir de Portugal"

- "Gil Vicente: Play-off da Liga Conferência garantido"

No Diário de Notícias:

- "Caos no SNS: Dois mil médicos de urgências já apresentaram escusa de responsabilidades"

- "Samouco: A única salina ativa no Tejo mantém viva a tradição desde o século XIII"

- "Ex-secretária de Estado da Defesa, Ana Santos Pinto: 'Estamos muito longe da solução diplomática para a guerra na Europa'"

- "Indústria: Depois da explosão das exportações, têxteis já se preparam para o pesadelo que aí vem"

- "Ucrânia: Carvão e petróleo já foram, agora UE pode travar turistas russos. Mas nem todos concordam"

No Inevitável:

- "'Todos os meses recebemos doentes do privado por ter acabado o plafond': Entrevista a Bruno Maia, candidato à Ordem dos Médicos"

- "Doente suicida-se no Hospital de Faro sem medidas de segurança"

- "Crise no Líbano. Homem faz reféns num banco para ter o seu dinheiro"

- "Algarve. Ossadas em mala eram de condutora de TVDE"

- "Inflação come aumentos de salários: baixaram 4,6% até junho"

- "Chanceler alemão quer gasoduto em Portugal. Costa apoia 'a 100%'"

- "A poesia de Andreia C. Faria: 'Como o eco fala a deus nas catedrais'"

No Negócios:

- "Salário médio no Estado afunda mais do que no privado"

- "Empresários olímpicos: Arrumaram as sapatilhas e lançaram-se no mundo dos negócios"

- "Agroalimentar: Rei dos Cogumelos contesta marcação de greve e rejeita acusação de assédio"

- "Groundforce a um passo de integrar líder mundial"

- "Milhares de empresas veem TSU ser perdoada"

- "Como um gestor narcisista afeta empresa e ações"

- "PSD de Montenegro fica mais perto do PS de Costa"

- "Na biblioteca dos CEO: Os livros recomendados por Christine Ourmières-Widener e Pedro Carvalho"

No semanário Jornal Económico:

- "'Se não houver TAP, há outra qualquer. É irrelevante' [CEO da Roland Berger Portugal, António Bernardo]"

- "FdR chuma venda da carteira 'Harvey' do Novobanco"

- "Ministério Público vai ter acesso direto a dados do fisco até ao fim do ano"

- "Fintech. Easypay alia-se à Sonae Finance Services no 'compre agora e pague depois'"

- "Comércio. Após covid-19, energia e eventuais restrições ao consumo, preocupam setor, diz líder da CCP"

- Inflação. Inquilinos reclamam limite de 1% no aumento das rendas no próximo ano"

- "Madeira. Sondagem dá maioria absoluta à coligação PSD/CDS-PP e queda abrupta do PS nas eleições regionais"

- "Política. IL elege administração pública como prioridade e defende avaliação e prémios"

- "Mercado de trabalho. Desemprego resiste, mas próximos meses preocupam face ao agravamento de custos"

No O Jogo:

- "Matador também já esfola"

- "Sérgio chega aos 300 em Vizela"

- "Gil Vicente 4-0 Riga: Goleada histórica"

- "Benfica: Otamendi é para ficar até 2025"

- "Sporting: Fran Navarro referenciado"

- "Famalicão-Braga: 'Objetivo? Sermos iguais a nós próprios' [Artur Jorge]"

- "V. Guimarães: Mumin perto do Angers"

No Record:

- "West Ham ataca Matheus"

- "Oferta é de 30MEuro + 5MEuro mas leões apontam aos 50MEuro"

- "Espanhol de 16 anos: Lucas Taibo assinou"

- "Central tem 1,92m e era seguido por grandes europeus"

- "Ugarte volta ao onze"

- "Incidentes em Guimarães: Hooligang com pena suspensa"

- "Benfica: Málaga complica horta"

- "Além do bracarense, águias têm outro extremo na mira"

- "Newcastle e PSG de olho em Gonçalo Ramos"

- "Morato - 'Schmidt pede-nos agressividade'"

- "Benfica em peso no velório de Chalana"

- "Rui Costa: 'Foi o melhor que vi jogar'"

- "FC Porto: Grujic mantém lugar"

- "Conceição faz o jogo 450 na carreira e o 300 na Liga"

- "Liga Conferência: Galos goleiam e apuram-se"

- "Aprovados com distinção"

No A Bola:

- "Ners acelera até Leiria"

- "Brasileiro volta ao onze do Benfica frente ao Casa Pia"

- "Liga Conferência: Galos voas para o 'play-off'"

- "Sporting: St. Juste aponta à titularidade"

- "FC Porto: Bruno Costa deixa o dragão até final do mês"

- "Benfiquistas (e não só) começaram a despedir-se de Chalana"