Mais de um milhão de mortos desde Janeiro

A covid-19 causou mais de um milhão de mortos no mundo desde janeiro, indicou hoje a Organização Mundial da Saúde (OMS), pedindo aos governos que acelerem a vacinação, uma vez que parte da população continua por imunizar.

"Passámos o marco trágico de um milhão de mortes devido à covid-19 desde o início do ano", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa.

Ghebreyesus pediu aos países que redobrem os esforços para vacinarem todos os profissionais de saúde, os idosos e pessoas mais vulneráveis para que possa ser alcançada uma cobertura vacinal de 70% no mundo.

Segundo a OMS, um terço da população mundial continua por imunizar, incluindo dois terços de profissionais de saúde e três quartos de idosos nos países mais pobres.

Em janeiro, a OMS, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e os seus parceiros criaram um mecanismo para facilitar a distribuição de vacinas contra a covid-19 em 34 países onde a cobertura vacinal era inferior a 10%. Todos os países, com exceção de seis, eram em África.

Graças à iniciativa, apenas 10 países continuam com uma cobertura vacinal inferior a 10%.

De acordo com as mais recentes estatísticas da OMS, a covid-19 provocou 6,45 milhões de mortos no mundo desde que os primeiros casos apareceram em finais de 2019 na China.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e que foi classificada como uma pandemia em 11 de março de 2020.