Ucrânia exportou 723 mil toneladas de cereais desde o início do mês

Um total de 33 navios zarparam dos portos ucranianos de Chornomorsk, Odessa e Yuzhny, transportando 723 mil toneladas de cereais, desde que as exportações da Ucrânia foram desbloqueadas, indicou o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlet Cavusoglu.

Segundo a Anadolu, a agência noticiosa estatal turca, o chefe da diplomacia classificou de "histórico" o acordo alcançado em Istambul, no final de julho, entre Ancara, Kiev, Moscovo e a ONU.

Este acordo permitiu, desde 01 de agosto, a exportação segura de cereais e produtos alimentares similares, através de corredores seguros no Mar Negro.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de quase 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e quase sete milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções em todos os setores, da banca à energia e ao desporto.

Na guerra, que hoje entrou no seu 181.º dia, a ONU apresentou como confirmados 5.587 civis mortos e 7.890 feridos, sublinhando que os números reais são muito superiores e só serão conhecidos no final do conflito.