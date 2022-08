Polónia começa a desmantelar monumento da era soviética

A Polónia começou hoje a demolir um memorial da era soviética aos soldados do Exército Vermelho, uma recordação indesejável do poder que Moscovo outrora deteve sobre a Polónia, que se tornou mais questionável após a invasão russa da Ucrânia.

A remoção do memorial em Brzeg, no sudoeste da Polónia, acontece no Dia da Independência da Ucrânia e no dia em que se assinala o sexto mês da invasão da Ucrânia pela Rússia, que teve lugar no dia 24 de fevereiro.

Esta iniciativa faz parte de um esforço maior para remover símbolos comunistas odiados do espaço público na Polónia e em toda a região. Este país, como alguns dos seus vizinhos, foi invadido e ocupado pela Alemanha e pela União Soviética no início da Segunda Guerra Mundial e depois suportou décadas de um governo apoiado por Moscovo, até 1989.

O Instituto de Memória Nacional (instituto histórico estatal polaco) tem vindo a trabalhar com as comunidades locais para remover dezenas de memoriais da era soviética semelhantes.

Rafal Leskiewicz, porta-voz do instituto, disse que em março, quando foi anunciada a decisão de retirar os monumentos, ainda existiam 60 de pé. O monumento de Brzeg é o 24.º a ser demolido.

O responsável justificou a importância de remover tais monumentos, não apenas devido à guerra da Rússia na Ucrânia, mas também porque uma lei polaca em 2015 assim o exige.

Espera-se que o trabalho de desmantelamento do monumento de Brzeg dure vários dias, acrescentou.

A Polónia, que fica na fronteira ocidental da Ucrânia, tem sido um aliado fundamental de Kyiv, enviando ajuda militar e humanitária para o país devastado pela guerra. Tornou-se também um local de exílio para mais refugiados ucranianos do que qualquer outro país isolado.

Na semana passada, o governo da Estónia começou a remover um monumento soviético da Segunda Guerra Mundial, de uma cidade perto da fronteira russa, motivado pela invasão russa da Ucrânia, como parte de um esforço mais amplo para desmantelar símbolos remanescentes da era soviética.