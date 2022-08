Boris Johnson em Kiev para celebrar independência com Zelensky

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deslocou-se hoje a Kiev para se encontrar com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no dia da independência da Ucrânia e quando passam seis meses da invasão russa do país.

A visita foi anunciada por Zelensky na rede social Telegram, onde divulgou um vídeo com várias imagens da visita de Johnson, incluindo uma reunião entre os dois.

Numa mensagem que acompanha o vídeo, Zelensky chama a Johnson, que será substituído em breve na chefia do governo, "um grande amigo da Ucrânia".

"Boris, obrigado pelo apoio incondicional ao nosso país desde os primeiros dias da agressão russa", escreveu Zelensky.

Agradeceu também ao primeiro-ministro conservador "defender com firmeza os interesses da Ucrânia na arena internacional".

Zelensky assinalou também tratar-se da terceira visita do primeiro-ministro britânico à Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

"Nem todos os países têm a sorte de ter um amigo assim", afirmou, citado pela agência francesa AFP.