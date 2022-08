Estónia anula vaga de ataques informáticos reivindicados por piratas russos

A Estónia anunciou hoje que anulou na véspera uma importante vaga de ataques informáticos contra instituições públicas e privadas, que foram reivindicados por piratas russos.

"Ontem [quarta-feira], a Estónia sofreu os ataques informáticos mais importantes desde 2007", escreveu na rede social Twitter o subsecretário para a Transformação Digital, Luukas Ilves.

"As tentativas de ataques DDoS visaram instituições públicas e o setor privado", acrescentou.

Garantiu que os ataques foram ineficazes e felicitou-se por a Estonia continuar "operacional, os serviços não foram afetados".

O grupo de piratas informáticos russo Killnet reivindicou os ataques, justificando-os como represálias pelo desmantelamento de um monumento soviético pelo governo estónio.

O Estado báltico decidiu remover um carro de combate soviético T-34 de Narva, uma cidade fronteiriça onde vive uma importante minoria russófona, e transferi-lo para o Museu da Guerra.

O governo acusa a Federação Russa de utilizar estes monumentos para atiçar tensões, apoiando-se na importante minoria russófona existente no país, tal como aliás na vizinha Letónia.

A Estónia e a Letónia são as duas membro da União Europeia e da Organização do Tratado da do Atlântico Norte (NATO, na sigla em Inglês).