MPT defende apoios ao associativismo com "objectivos claros e específicos"

O MPT veio hoje a público defender que a atribuição de apoios ao associativismo, incluindo às associações desportivas, seja concedido com "objectivos claros e específicos".

Para Valter Rodrigues os regulamentos desses apoios devem reunir uma série de requisitos, nomedamente: a justificação das entidades; a quantidade de recursos a alocar ao cidadão indiretamente apoiado (por forma a garantir a equitabilidade entre cidadãos); a indicação de objetivos mensuráveis; a verificação da execução dos apoios dados, "que não a mera recepção de um cronograma de actividades".

"Os regulamentos de apoio ao associativismo e os apoios, no ponto de vista do Partido da Terra, têm de ter um compromisso por parte de cada associação em executar mais eficazmente os recursos fornecidos pelas entidades estatais, e de diminuição dos custos de funcionamento destes organismos", sustenta o coordenador regional do MPT.

O também deputado municipal do Funchal considera ainda que as associações "devem procurar maior independência financeira dos apoios públicos" e que "as autoridades regionais devem alavancar essa independência através de um prémio a ceder por cada recurso (numerário, bem ou serviço) colectado na sociedade em geral por parte destas associações".

"O MPT sugere que as entidades estatais alterem seus regulamentos de apoio por forma a cumprir com estas premissas", rematou.