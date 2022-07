Moscovo critica publicação de conversa entre os presidentes russo e francês

O chefe da diplomacia russa mostrou-se hoje ofendido com a publicação, pelo canal de televisão France 2, de uma conversa entre os presidentes francês e russo, que ocorreu quatro dias antes de Moscovo invadir a Ucrânia.

"A etiqueta diplomática não prevê fugas unilaterais de [tais] conversas", observou o ministro russo Sergei Lavrov, durante uma viagem ao Vietname.

A tensa conversa telefónica de nove minutos entre o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o Presidente russo, Vladimir Putin, foi transmitida num documentário do canal francês France 2 e mostrou a tentativa de mediação do chefe de Estado francês para evitar a escalada do conflito, quando a Rússia estava a ser acusada de preparar uma ofensiva na Ucrânia, mas que negava repetidamente.

Lavrov declarou ainda que a Rússia não tem razões para se envergonhar do conteúdo da conversa entre os dois líderes.

"Sempre conduzimos as negociações de forma que nunca tenhamos de nos envergonhar. Dizemos sempre o que pensamos, estamos prontos para responder pelas nossas palavras e explicar a nossa posição", disse Lavrov.

A invasão russa em 24 de fevereiro -- justificada pelo Presidente russo pela necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.