Portugal tem de garantir para o CINM “condições equivalentes” à concorrência na Europa

Na negociação do 5º Regime para o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) “é fundamental haver uma boa articulação entre o governo Nacional, o governo da Madeira e os profissionais do CINM”, considera o presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque sublinha que é também com este propósito que o secretário de Estado da Economia, João Neves, visitou esta manhã a Zona Franca da Madeira, no Caniçal.

Acompanhado do secretário de Estado, Albuquerque lembra que o CINM é também ‘nacional’ e por isso “o que está em causa aqui é nós ganharmos, na próxima negociação, um conjunto de pólos de atractividade que coloquem o Centro Internacional de Negócios ‘Nacional’ em termos concorrenciais com os outros que existem na Europa, designadamente na Holanda, Luxemburgo, Chipre e Malta”, apontou.

Diz mesmo que “não há nenhuma razão que as grandes empresas nacionais, sobretudo os holdings nacionais, estejam sedeados na Holanda e não estejam em território nacional”. Argumento para reforçar a convergência de esforços entre governos para garantir igualdade em Bruxelas. “Temos de garantir, na próxima negociação condições equivalentes àquela que a Holanda usufrui como membro de pleno direito da União Europeia. O mesmo se aplica à necessidade que vamos ter de atrair para Portugal as grandes tecnológicas”, rematou.