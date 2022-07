Presidente do Parlamento Europeu vem a Portugal falar sobre a guerra

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, desloca-se em 02 de setembro a Portugal para intervir nas Conferências do Estoril sobre a paz e a guerra na Ucrânia, anunciou hoje a organização, a Nova School Business & Economics.

"O papel do Parlamento Europeu na ilegal, injustificada e brutal agressão da Rússia contra a Ucrânia vai conduzir a minha intervenção sobre o ´The World Ahead´, esperando que desencadeie uma discussão dinâmica e frutuosa com os alunos", disse hoje Metsola, citada em comunicado pela entidade promotora, que conta com a participação de mais de 70 oradores, divididos em cerca de 40 sessões nos dois dias do evento.

Segundo a organização, a presidente do Parlamento Europeu, que intervém no segundo dia das Conferências do Estoril, participará na última sessão da manhã para abordar "os principais desafios que o futuro nos reserva, na Europa e no Mundo".

Durante dois dias, a iniciativa, que prevê a participação de mais de mil estudantes nacionais e internacionais, assim como de "prestigiados líderes mundiais, para debater os maiores desafios atuais que a humanidade enfrenta", tem como tema "O reequilíbrio do nosso mundo: um apelo à geração do propósito" e será centrada "nos principais desafios da atualidade pelo planeta, pelas pessoas, pela paz", é referido na mesma nota.

As Conferências do Estoril 2022 decorrem nos dias 01 e 02 de setembro no campus da Nova SBE, em Carcavelos.