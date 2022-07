NOS implementa plataforma de despiste de avarias assistida por inteligência artificial

A NOS implementou a plataforma Solvatio, que permite fazer o despiste e gestão de avarias, assistida por inteligência artificial, anunciou a empresa.

Esta plataforma já está integrada no canal de atendimento automático na linha de apoio e passa também a estar disponível na aplicação da empresa.

"É com orgulho que as empresas da NOS entregam mais uma solução inovadora e transformacional, com impacto num eixo basilar da organização: a satisfação do cliente. Esta plataforma revoluciona o diagnóstico e resolução de avarias técnicas, disponibilizando uma abordagem omnicanal e introduzindo temas diferenciadores, como o pré-diagnostico", apontou, em comunicado, o diretor da área de transformação digital da NOS, Nuno Schiappa Cruz.