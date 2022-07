Chumbada moção do Chega, PSD e IL abstêm-se

A moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega foi hoje chumbada no parlamento, com votos contra de PS, PCP, BE, PAN e Livre e abstenção de PSD e IL, tendo o proponente ficado isolado no voto a favor.

No final do debate que decorreu durante toda a tarde no plenário da Assembleia da República com a presença do Governo socialista de António Costa, a moção do partido de André Ventura intitulada "acabar com a deterioração constante da credibilidade do Governo e o empobrecimento crónico dos portugueses" foi chumbada.

Apenas o Chega votou a favor desta moção de censura ao Governo, tendo o PSD e IL optado pela abstenção e o PS, PCP, BE, PAN e Livre votado contra.