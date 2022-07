Rui Barreto destaca trabalho "relevante" da Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, visitou, esta segunda-feira, as instalações da Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas, em Caracas, onde destacou o papel desta instituição ao serviço da solidariedade e da caridade.

"O papel relevante que a Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas desenvolve e tem desenvolvido ao longo de décadas, um verdadeiro exemplo de dedicação e ajuda ao próximo”, disse.

Agraciado com o botão distintivo daquela associação, Rui Barreto, agradeceu, em nome do Governo Regional "o relevante trabalho solidário que a associação tem desenvolvido na Venezuela, praticando e defendendo uma causa nobre. Isso é de uma enorme importância, porque é um sinal de que estão atentas àquilo que se está a passar à nossa volta. Isso enche-nos de conforto e de alegria porque estão a dar aos outros aquilo que os outros também já deram”.

É assim que se faz a solidariedade, dando parte do nosso tempo aos outros. É assim que se vive em fraternidade. É assim que as sociedades ficam mais unidas e, em momentos de crise, em momentos de desânimo, em situações como as da pandemia, em crises económicas, nós conseguimos ultrapassar as dificuldades”. Rui Barreto.

Isto só se torna possível "quando existem associações como a Sociedade Beneficência de Damas Portuguesas, com uma identidade cultural que me deixou comovido pelo trabalho que desenvolvem em prol da comunidade e dos mais necessitados”, acrescentou o secretário regional da Economia.

Licínio Amaral, cônsul-geral de Portugal em Caracas também marcou presença nesta visita e Rui Barreto aproveitou o momento para felicita-lo sobre o trabalho que tem desenvolvido: "Trabalho extraordinário, junto ao Santuário de Fátima dos Altos Mirandinos, para onde deslocou um posto de atendimento consular, por forma a evitar que a comunidade, residente na área de Los Teques, tenha de se deslocar a Caracas para tratar de questões como as renovações de passaportes ou cartões do cidadão”.

Acrescentou ainda que esta solução encontrada permite às instituições e, neste caso particular o Consulado de Portugal, em Caracas, ir ao encontro das populações.

Isto também só é possível, disse Barreto, “porque aquele santuário agrega não apenas o espaço de culto religioso, mas também, agora, um espaço consular, estando ainda previsto um gabinete médico e uma área reservada para o ensino da língua, de cultura, com uma biblioteca. Tudo isso é revelador do trabalho exemplar que a comunidade portuguesa e a madeirense tem desenvolvido na Venezuela”.

Na ocasião, o secretário realçou, igualmente, a importância do Lar Padre Joaquim Ferreira, gerido pela Junta Directiva do Lar em articulação pela Sociedade Beneficência de Damas Portuguesas, uma obra que, conforme afirmou, “é o fruto de muito trabalho, também com o contributo do Governo da Madeira e de entidades como a Academia do Bacalhau, entre outras”.

A este propósito, Rui Barreto, aproveitando a presença do presidente da Academia do Bacalhau, José Luís Ferreira, enalteceu também o seu trabalho, afirmando que “é um grande empresário na Venezuela", mas que também é "uma pessoa de grande fraternidade e dedicada aos outros, sempre pronto a ajudar”, concluiu.