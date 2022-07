Vespas Maradas em evento europeu realizado em Guimarães

A Associação Vespas Maradas marcou presença, em Guimarães, no European Vespas Days, que decorreu entre 30 de Junho e 3 de Julho.

Este encontro europeu de Vespas é organizado desde 1954. Em Portugal, depois da passagem por Lisboa e Fátima, a cidade berço foi o local escolhido para o encontro da mítica marca "Vespa".

A comitiva madeirense com 14 elementos aproveitou para apresentar e promover a 2.ª concentração nacional "Madeira a Vespar 2022", que terá lugar nos dias 7, 8 e 9 de Outubro.

A primeira concentração juntou dezenas de entusiastas das Vespas, muitos deles vindos do território continental com as suas motos, e contribuiu para a promoção do mototurismo na Região.

Agora, findas as restrições da pandemia, a expectativa da organização é que mais pessoas possam participar, mais não seja como entusiastas da mítica marca.