Madeira volta a acolher workshop sobre aprendizagem automática

A Madeira vai receber a segunda edição do 'Madeira International Machine Learning Workshop', que irá decorrer no Madeira Tecnopólo entre os dias 18 e 22 de Julho.

Trata-se de um evento pioneiro na Região Autónoma da Madeira na área da aprendizagem automática, com um especial interesse para as áreas da informática, gestão e análise de dados. A iniciativa contará com workshops, palestras e exposições.

O workshop, desenvolvido para mostrar as etapas básicas necessárias para iniciar o Machine Learning com Python, decorrerá durante as manhãs, com o objectivo de abordar os fundamentos da implementação de aprendizagem automática, em Python, para redes neuronais. Iniciará com os tópicos mais simples e avançará, progressivamente, para os mais avançados e actuais, terminando com um desenvolvimento de uma aplicação Android para smartphones.

Esta edição traz uma nova vertente virada para empresas tecnológicas, sendo promovido um 'Company day', um dia adicional dedicado a empresas onde as mesmas poderão partilhar as suas experiências nas várias áreas tecnológicas, como a aprendizagem automática, com o público em geral.

Em paralelo, irá decorrer um conjunto de palestras e uma feira de emprego, onde as empresas poderão contactar directamente com alunos e profissionais das áreas da informática, servindo simultaneamente como uma potencial plataforma de contratação e de promoção de sinergias entre as empresas.

As inscrições estão abertas no sítio da Internet do evento. Os participantes devem possuir conhecimentos básicos de programação, experiência prática com Python básico e fazer-se acompanhar de um Notebook pessoal.

O evento é organizado pela Bio-inspired Expert Systems and Applications Laboratory (BIESA), um grupo de investigação na área de aprendizagem automática (machine learning), integrado no Interactive Technologies Institute – LARSyS, composto por vários docentes universitários, nomeadamente da Universidade da Madeira e investigadores internacionais.