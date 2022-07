As inúmeras visitas incluídas no plano da viagem de Rogério Gouveia e Rui Abreu à capital britânica não se resumem à componente empresarial. E a prova é que este domingo a instituição ‘Respeito’ mereceu a atenção da comitiva madeirense.

A organização que presta apoio e acompanha vítimas de violência doméstica, no Reino Unido - está situada em Lambeth, numa área onde residem muitos madeirenses, mas o espaço que dispõe começa a ser muito reduzido para a instituição que também olha de perto para a comunidade portuguesa.

Depois de tomar conhecimento ‘in loco’ do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, com o secretário das Finanças por perto, prometeu “um pequeno apoio financeiro” à entidade que “desempenha um trabalho bastante meritório” junto da diáspora e que pode rondar os 3 mil euros.

“Dentro do âmbito da sua actividade e perante as explicações que nos foram dadas – e porque o nosso trabalho não pode ser só espetada e bolo do caco – dentro nossas possibilidades e do orçamento da Direcção Regional das Comunidades vamos tratar de conceder um pequeno apoio financeiro”, adiantou Rui Abreu ao DIÁRIO e à TSF.