Bebé encontrado morto em caixote do lixo em Sintra

Um bebé recém-nascido foi encontrado morto num contentor do lixo no domingo à noite no casal da Barôta, em Belas, no concelho de Sintra, disse hoje à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A mesma fonte policial adiantou que o bebé foi encontrado às 23:00 no contentor do lixo na Rua D. Luís de Gusmão por agentes da PSP e acrescentou que o caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com o Correio da Manhã, os agentes da PSP descobriram o bebé, com cerca de sete meses de gestação, após uma mulher de 22 anos ter dado entrada no Hospital Amadora-Sintra, na sequência de um parto, mas sem a criança.

O CM refere que, "após o recém-nascido ter sido encontrado, o avô da criança começou por dizer ter ido ao lixo deitar fora toalhas, mas acabou por confessar ter sido ele a deitar a criança ao lixo".

Contactada pela Lusa, a PJ confirmou estar a investigar o caso.