Encontrados 22 corpos em sepulturas clandestinas no México

As autoridades mexicanas exumaram 22 corpos de sepulturas clandestinas, encontradas em 18 de junho, numa zona turística, no estado mexicano ocidental de Michoacán.

A Procuradoria-Geral do Estado de Michoacán disse, na sexta-feira, ter contado 22 corpos, embora o trabalho continue no fim de semana para verificar se existem mais sepulturas.

O cemitério clandestino foi descoberto no sábado passado, numa aldeia conhecida como Los Negritos, no município de Michoacán de Villamar, um destino turístico devido à existência de águas termais.

O México enfrenta uma onda de violência com homicídios, desaparecimentos e insegurança.

Já este ano, o estado de Michoacán contabilizou 1.385 homicídios violentos relacionados com o crime organizado, de acordo com as autoridades.

No ano passado, as autoridades mexicanas registaram 33.308 homicídios, depois de dois anos muito violentos, com 34.690 assassínios em 2019 e 34.554 em 2020.