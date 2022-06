Número de mortos em ataque a centro comercial sobe para 16

O número de mortos de um ataque de mísseis russos na segunda-feira a um centro comercial na cidade ucraniana de Kremenchuk subiu para 16, segundo um balanço atualizado das autoridades locais.

Vinte e cinco dos 59 feridos foram hospitalizados, acrescentaram as autoridades, que prosseguem os trabalhos de resgate e remoção dos destroços.

O anterior balanço apontava para dez mortos e 40 feridos.

O ataque atingiu um centro comercial em Krementchuk, no centro da Ucrânia, no segundo dia da cimeira das grandes potências económicas do G7 [Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, estando também representada a UE], nos Alpes da Baviera, no sul da Alemanha, um encontro em grande parte dominado pela guerra desencadeada pela Rússia.

A guerra na Ucrânia teve início com a invasão russa a 24 de fevereiro. A ONU já confirmou a morte de mais de 4.600 civis, alertando, contudo, que o balanço real será consideravelmente superior.