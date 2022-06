Europa unida, morte macabra, inflação e "fascismo rural" nas capas dos jornais

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais , destacadas a itálico pela sua relevância.

No Expresso:

- "Marcelo dá tempo a Costa: 'Vamos longe do fim da história'"

- "'Não sei onde vou estar em 2025' [Carlos Moedas]"

- "Fisco: Fernando Santos diz ser gestor, não treinador"

- "Casinos online movem Euro2,2 mil milhões em três meses"

- "Pode a economia salvar os oceanos?"

- "Afinal, é mesmo D. Henrique nos 'Painéis de São Vicente'"

- "Guerra entre sindicatos e administração ameaça TAP"

- "Comandos acabaram com prova mortal"

- "Web 3.0: este é o futuro da Internet"

- "Transexuais: inclusão vs. justiça desportiva"

- "As zonas do Porto e Lisboa onde ainda é possível arrendar casa"

- "Governo dá 26Euro milhões ao SIRESP"

- "Nove pessoas mortas nas praias"

- "Recorde de estrangeiros"

- "SIC e Expresso receberam prémios"

No Correio da Manhã:

- "Cinco dias de tortura por dívidas de bruxaria"

- "Atos bárbaros em Setúbal. Homicídio brutal. Cara desfigurada de Jéssica gera revolta no velório"

- "Alta tensão. Avó paterna e pai contra progenitora"

- "Amadora-Sintra. Faltam 136 enfermeiros na urgência hospitalar"

- "Abrantes. Tragédia mata pai e filho"

- "No Benfica. Contratação de Enzo Fernández abre polémica"

- "Sporting. Coates renova com assédio do Atl. Madrid"

- "FC Porto. Sérgio Conceição insiste em central David Carmo"

- "Na RTP. José Rodrigues dos Santos dá notícia de si próprio"

- "Mercado da habitação. Preço das casas volta a subir para novo recorde"

- "Em Lisboa. Irmãos gémeos ordenados padres"

- "Penacova. Exigem 100 euros para devolver bode"

No Público:

- "'Este é um dia bom para a Europa': Ursula von der Leyen: Ucrânia e Moldova já são candidatos à adesão à UE"

- "Número de baixas quase duplica e passa os dois milhões entre janeiro e maio"

- "Setúbal: Criança foi sinalizada por estar em risco na família"

- "Ípsilon: O jornalismo diminuído na mais difícil das suas artes"

- "Parlamento: AR tenta acabar com 'negócio' na lei da nacionalidade"

No Jornal de Notícias:

- "Subida dos preços obriga dois terços dos portugueses a cortarem na alimentação"

- "Quadras de S. João: A caminho do centenário"

- "Mãe da menina de três anos que morreu devia 400 euros à ama por ato de bruxaria"

- "FC Porto: Otávio vale 60 milhões e só sai para grande europeu"

- "Automóveis: Apoio à compra de elétricos esgota em 90 dias"

- "Viseu: Estrada inaugurada duas vezes abre guerra entre autarcas"

No Diário de Notícias:

- "Tiago Pitta e Cunha [líder da Fundação Oceano Azul]: 'Guerra vai aumentar a apetência de investidores pelas eólicas no mar'"

- "Acidente de Eduardo Cabrita: Obras onde morreu trabalhador não cumpriam regras de segurança"

- "Imobiliário: Venda de casas a estrangeiros sobe mais de 70% e preços aumentam em três meses"

- "Exposição: Sociedade Histórica de Independência mostra Portugal em fotografia"

- "Ano zero de Rui Costa: Benfica regressa com novo treinador e Champions como objetivo"

- "Sondagem DN/JN/TSF: Subida de preços obriga dois terços dos portugueses a pouparem na comida"

No Inevitável:

- "'Nunca gostei de chamar fascismo ao salazarismo. É um fascismo rural, relativamente suave': Entrevista a José António Saraiva, autor do livro Salazar e a sua Época"

- "Lisboa palco da proteção dos oceanos"

- "Covid-19. Vacinas evitaram 19,8 milhões de mortes"

- "Politécnicos. PS vai votar a favor da proposta sobre doutoramentos"

- "Kaliningrado. O 'porta-aviões inafundável' dos russos no Báltico"

- "Monkeypox. OMS pondera declarar emergência de saúde global"

- "Afeganistão. Talibãs pedem apoio à comunidade internacional"

No Negócios:

- "Inflação ameaça um quinto da população com risco de pobreza"

- "Entrevista a Henrique Silveira Borges: 'Falta escrutínio público às missões empresariais'"

- "Série 5 dias: Terá Powell mais poder sobre o euro do que Lagarde?"

- "Ferramenta para alertar empresas com problemas já está operacional"

- "Grupo CVM vai investir 140 milhões no Grande Porto"

- "Bolsa: Greenvolt já garantiu 67% do aumento de capital"

- "Regulação: Sem líderes, CMVM chamada de urgência ao Parlamento"

No Jornal Económico:

- "'Mercado de capitais vai ajustar à realidade nos próximos meses' [José Neves, fundador da Farfetch]"

- "Fisco aperta cerco a manifestações de fortuna"

- "Fortress, EOS Group e LX Partners estão na corrida ao malparado do BPI"

- "Et Cetera: 'A Democracia tem de mostrar que também "pode morder"': Sviatlana Tsikhanouskaya, líder da oposição na Bielorússia"

- "Imigração: Empresários elogiam facilitação de vistos, mas pedem celeridade"

- "Plano estratégico: Incus capital em negociações para gerir imobiliário do Grupo CTT"

- "Trabalho: Escassez de mão-de-obra trava despedimentos coletivos, apesar do aumento de custos"

- "Mercados: 'Bear market' veio para ficar até haver clareza sobre juros"

- "CDS-PP Madeira: Rui Barreto é reconduzido na liderança e propõe coligação com PSD nas regionais"

No O Jogo:

- "Sérgio segura Zaidu"

- "Benfica: Dez milhões por um médio completo"

- "Jogos do Mediterrâneo: De olho nas 20 medalhas"

- "Braga: Niakaté reforça defesa"

- "Sporting: Varandas fez as pazes com Juve Leo e Brigada"

- "V. Guimarães: Anderson: 'Estou numa equipa grande'"

No A Bola:

- "Nova era. Roger Schmidt sem tempo a perder chega hoje a Lisboa e começa a trabalhar"

- "SC Braga apresentou-se com francês Niakaté a caminho da defesa"

- "Fórmula Enzo. Euro10 M + Euro8 M por objetivos =75% do passe"

- "Grimaldo com futuro indefinido"

- "Sporting. Palhinha pode render Euro22 milhões"

- "FC Porto. André Almeida negociado"

E no Record:

- "Reiner é o 10. Brasileiro do Real Madrid na mira dos encarnados"

- "Benfica. Enzo pode chegar em julho"

- "Ronaldo muda de camisola. Desagradado com a qualidade do plantel do United"

- "Sporting. Jovane e Plata negociados"

- "Dragão sozinho por João Victor"