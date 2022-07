Capicua cativa público no Parque de Santa Catarina

O concerto de Capicua no Festival Summer Opening começou de forma tímida, mas a rapper portuguesa soube cativar o público, que aos poucos foi enchendo o relvado do Parque de Santa Catarina.

Capicua, nome artístico de Ana Matos Fernandes nasceu no Porto nos anos 80. Socióloga de formação, é uma rapper conhecida pela sua escrita exímia e emotiva.

Na última década Capicua tem somado intensos e participados concertos, conquistando o público e o reconhecimento da crítica, contribuindo sempre para a destruição dos estigmas associados ao Rap. Tem acumulado colaborações com vários artistas, conta já com uma vasta discografia, dois álbuns em nome próprio e um disco de remisturas, um disco-livro para crianças em parceria com Pedro Geraldes e um disco luso-brasileiro com Emicida, Rael e Valete.