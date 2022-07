“O Governo Regional respeita a autonomia do poder local democrático. Sempre o fez. Não esquece que os seus órgãos são legitimados pelo voto popular. Somos, sempre fomos, apologistas do diálogo construtivo. Somos, sempre fomos, defensores de um clima de cordialidade institucional. Mas feito olhos nos olhos. Sem reservas que nada tenham a ver com a prossecução do interesse público. Sem agendas escondidas. Sem falsos pretextos. Afinal, como entre nós tem acontecido”. Palavras do secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, que em representação do presidente do Governo Regional, marca presença na sessão solene comemorativa do Dia do Concelho do Porto Moniz.

No município governado pelo socialista Emanuel Câmara, Pedro Fino aproveitou a oportunidade para deixar claro que “de facto, o verdadeiro adversário do alargamento dos meios e competências do poder local é o poder central. Pelo que exorto os órgãos locais, freguesias ou municípios, a conjugarem esforços com o Governo da Região na batalha comum de aprofundar a nossa autonomia nas suas dimensões local e regional. Estamos na mesma batalha. E não devemos faltar ao desafio que em todo o país se sente de que é preciso fazer frente ao centralismo da capital”, afirmou.

Na intervenção, o representante do Governo Regional também prestou contas dos investimentos realizados e previstos pelo Governo Regional no Concelho do Porto Moniz.

Aproveitou para anunciar que o Edifício do Centro de Ciência Viva do Porto Moniz, espaço onde uma vez mais tem lugar a sessão solene comemorativa do Dia do Concelho, será alvo, no próximo ano, de obras de beneficiação que consistirá na reabilitação da infra-estrutura construída em 2004.

Destaque ainda para a empreitada de ‘Requalificação da Rede Viária Regional – Zona Oeste’, adjudicada por 4,2 milhões de euros e que contempla investimentos também no concelho do Porto Moniz. Ainda no que diz respeito à rede viária, fez saber que é intenção do Governo candidatar ao quadro comunitário a empreitada de ‘Prevenção e mitigação do risco de derrocadas nas escarpas sobranceiras à ER101 – Seixal’, cuja estimativa é de 7,6 milhões de euros.

Segundo Pedro Fino, “o Governo Regional quer concelhos dinâmicos, desenvolvidos e atractivos”.