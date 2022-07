IDE e Portugal Ventures formalizam contractos de financiamento de Capital de Risco

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) e a Portugal Ventures, sociedade de capital de risco do Grupo Banco Português de Fomento, formalizam esta sexta-feira, 22 de Julho, o investimento de dois contractos de financiamento de Capital de Risco de projectos seleccionados no âmbito da ‘Call Madeira’.

A ‘Call Madeira’ vai alavancar investimentos no valor global de 400 mil euros, de empresas constituídas nas fases de pre-seed, seed e startup, até 200 mil euros por empresa/projecto.

Os investimentos realizados nesta 1ª edição, visam reforçar a capacitação das empresas com actividade localizada na Madeira, com vista ao desenvolvimento e implementação das suas estratégias de inovação, crescimento e internacionalização.

A cerimónia de assinatura dos contratos terá lugar nos jardins do Museu Quinta das Cruzes, no Funchal, e contará, na abertura, com uma intervenção do Presidente do IDE, Duarte Freitas, seguida de uma apresentação do Presidente da Portugal Ventures, Rui Ferreira, ficando o encerramento a cargo do Secretário Regional da Economia, Rui Barreto.

O programa contempla ainda uma apresentação feita pela Directora da Unidade de Negócio New Business da Portugal Ventures, Helena Maio, além dos testemunhos do Presidente da StartUp Madeira, Carlos Soares Lopes e do Founder do portefólio da Portugal Ventures, Ricardo Cabral da Spotlite, que entrará via streaming.

De acordo com o Secretário Regional da Economia, Rui Barreto, trata-se de mais uma iniciativa conduzida pelo Governo Regional da Madeira “com grande potencial, na medida em que permite materializar projectos inovadores, ideias de negócio a desenvolver na Região, em áreas que vão desde o digital e a tecnologia à indústria, passando pela saúde e pelo turismo. Todas áreas de forte aposta da Região”.

Para Rui Ferreira, Presidente da Portugal Ventures, “este é um momento de celebração que revela os primeiros passos dados no ecossistema empreendedor da Madeira. Estamos confiantes que estes investimentos actuais e mais que virão, farão da Região Autónoma um exemplo nacional no apoio a startups inovadoras e com potencial de crescimento à escala global.”

De referir que na fase de candidaturas, que decorreu entre 14 de fevereiro a 14 de março, concorreram perto de duas dezenas de projetos.

Esta iniciativa conta com apoios comunitários FEDER, no âmbito do Programa Operacional Madeira 14-20, na componente reservada aos instrumentos financeiros.